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        Haberler Bilgi Spor 2024- 2025 Süper Lig fisktürü çekildi! Derbi tarihleri belli oldu!

        2024- 2025 Süper Lig fisktürü çekildi! Derbi tarihleri belli oldu!

        2024-2025 Süper Lig fikstürü çekildi. Fikstür çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Bu kapsamda futbolseverler derbi tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig derbi maçları ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 17:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:38
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        Süper Lig 2024-25 fikstür çekimi bugün 14.00'te gerçekleşti. Geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından, 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin yeni sezon takvimini duyurdu. Peki, heyecanla beklenen derbi tarihleri ne zaman? İşte 2024-2025 sezonu fikstürü...

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        DERBİ TARİHLERİ

        5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş / 15.09.2024
        6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray / 22.09.2024
        10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş / 27.10.2024
        11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe / 03.11.2024
        15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe / 08.12.2024
        16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor / 15.12.2024

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        YENİ SEZON KURALLARI

        Yeni sezonda Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek. Maçlar toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekip bay geçecek. 2024-2025 sezonu Süper Lig'de 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

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