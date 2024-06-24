2024 DGS ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 10-20 Mayıs tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihte başvurularını tamamlayan adaylar, DGS tarihini gündemine aldı. Sınava sayılı günler kala, DGS sınav giriş belgeleri yayımlanırken, adayların sınava girecekleri okul, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. 2024 DGS tarihi...
DGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, sınav öncesinde çalışmalarına hız verdi. Peki, "2024 DGS ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
DGS GİRİŞ YERLERİ YAYIMLANDI!
ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi:
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınavı sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre belli oldu. Takvim doğrultusunda adaylar 14 Ağustos'ta sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.