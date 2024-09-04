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        Haberler Bilgi Ekonomi 2024 Eylül kira artış oranı açıklandı: Eylül ayında tavan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

        2024 Eylül kira artış oranı açıklandı: Eylül ayında tavan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

        İki yıldır konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla eski sisteme dönüldü ve kiralar yeniden yıllık TÜFE üzerinden hesaplanmaya başlandı. TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Eylül ayı kira artış oranı belirlendi. Peki, Eylül ayı tavan kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:03
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        1

        TÜİK, 3 Eylül günü Ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık bazdaki TÜFE oranına göre hesaplanan kira zammı Eylül ayı için netleşti. Böylece ev sahibi ve kiracıların bu ay kiraya en fazla yüzde kaç zam yapacağı da açıklandı. Peki, Eylül ayı tavan kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        2

        2024 AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

        TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.

        3

        2024 EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

        Ağustos ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 64,91 olarak ortaya çıktı.

        4

        2024 TEMMUZ AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

        TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşmişti; dolayısıyla Ağustos ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olmuştu.

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