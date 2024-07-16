2024 Hukuk taban puanları: Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayalleri olan öğrenciler ilgilendikleri bölümleri araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri olan hukuk fakültesinin taban puanları merak ediliyor. Eşit ağırlık bölümü olan hukuk, birçok özel veya devlet üniversitesinde var. Peki, 2024 hukuk taban puanları nedir? Hangi üniversite kaç puandan hukuk fakültesine öğrenci kabul ediyor? İşte, detaylar...
YKS sonuçları açıklandı ve öğrencilerin meslek araştırmaları başladı. 4 yıllık bir lisans bölümü olan hukuk okumak için eşit ağırlık üzerinden gitmek gerekiyor. 2024 hukuk taban puanları henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz senelerde hangi üniversitenin, kaç puandan aldığını sizler için derledik. İşte, hukuk taban puanları...
2024 HUKUK TABAN PUANLARI KAÇ?
Aşağıdaki linkten hukuk fakültesi olan tüm üniversitelere ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok. Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.