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        Haberler Gündem 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir?

        Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi önemi ve anlamı

        Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi tarihini araştırmaya başladı. İşte 2024 Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:07
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        Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. İslam inancında Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olarak kabul görmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerinde idrak edilmektedir. Peki, "Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?" İşte bin aydan daha hayırlı olduğu kabul gören, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih...

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        KADİR GECESİ NEDİR?

        Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

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        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.

        Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

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        KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

        Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

        Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.

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        Yine Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız" hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

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        Tüm İslam Dünyası'nda ise Ramazan Ayı'nın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı'nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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