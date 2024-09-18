Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı binlerce memur adayının katılımıyla gerçekleşecek. Sınavda ilk 20 soru temel din bilgisinden, diğer 20 soru ise müfredattan gelecek. Adaylara ise 60 dakikalık süre verilecek. Peki, DHBT ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, DHBT hakkında detaylar...