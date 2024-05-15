2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri: Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Mayıs ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Programı ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri 10 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatmıştı. Bilindiği gibi Aile Destek ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. İşte 2024 Mayıs ayı Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih...
Aile Destek Paketi ödeme tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan Aile Destek Programı ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Peki, "Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.
Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.