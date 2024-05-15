Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri: Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri: Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

        Mayıs ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Programı ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri 10 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatmıştı. Bilindiği gibi Aile Destek ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. İşte 2024 Mayıs ayı Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile Destek Paketi ödeme tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan Aile Destek Programı ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Peki, "Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.

        Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılacak.

        3

        AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

        Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

        4

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        5

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        6

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
        Evde bakım maaşı yatan iller
        Evde bakım maaşı yatan iller
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"