2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır?
Gözler Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişine çevrildi. Piyango bileti alan vatandaşlar 400 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyecek. Peki, Milli Piyango'da son 2 rakamı bilenler ne kadar ikramiye kazanıyor? İşte, detaylar...
Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. 31 Aralık gecesinde yapılan Milli Piyango çekilişinde bu sene büyük ödül 400 milyon TL olarak açıklandı. Bununla beraber, bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen kaç TL ödül alır? İşte, detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 2 RAKAMI BİLEN KAÇ TL ALIR?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tam bilet alan bir vatandaşlar şanslı numaraların hepsini tutturduğunda 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi alacak. Son iki rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise henüz belli olmadı.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2024 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle;
Tam bilet: 400 TL
Yarım bilet: 200 TL
Çeyrek bilet: 100 TL