Haberler Gündem 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN yapılacak? ÖSYM takvimi: MSÜ sınav başvuru tarihleri açıklandı! MSÜ başvuru ne zaman başlayacak?

2024 MSÜ ne zaman yapılacak? MSÜ sınav başvuru tarihleri açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yurt genelindeki binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2024 ÖSYM takvimini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi)'nin gelecek sınav tarihi de belli olmuş oldu. İşte, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve başvuru tarihleri açıklandı mı sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 06.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:59 facebook

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2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı için müjdeli haber geldi. ÖSYM, Türkiye'nin dört bir yanında sınava ilişkin hazırlıklarını sürdüren adaylar için, söz konusu sınav tarihini paylaştı. İşte, binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınavın tarihi ve sınava dair diğer detaylar...

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2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.