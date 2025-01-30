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        Haberler Gündem Eğitim 2024-YDUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı

        2024-YDUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) 2. Dönem sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:46
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        2024-YDUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan 2024-YDUS 2. dönem sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Ayrıca YDUS cevap kağıtlarının görüntüleri, aday yanıtları ve soruların doğru cevapları, adayların inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

        Adaylar, sınav sonuçları, cevap kağıtları ile aday cevaplarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        Sınava giren adaylar, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kağıtlarını ve doğru yanıtları görebilecek.

        Adaylar 10 gün boyunca söz konusu internet sitesinden cevap kağıtlarını inceleyebilecek.

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