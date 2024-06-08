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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS sınav soru yorumları: YKS zor muydu, kolay mıydı? İşte TYT sınavı yorumları

        2024 YKS sınav yorumları: YKS zor muydu, kolay mıydı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT 8 Haziran Cumartesi günü itibarıyla sona ererken, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturumun sona ermesinin ardından, sınava katılım gösteren öğrenciler sosyal mecralar üzerinden TYT sorularının zorluğuna dikkat çekti. İşte 2024 YKS sınav soru yorumları ve sosyal medyada öne çıkan TYT sınavına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:21
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        2024 YKS sınav yorumları... YKS zor muydu, kolay mıydı soruları, TYT'ye giren öğrenciler tarafından en çok soruların soruların arasında yer aldı. Üniversite adayları, TYT sorularına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunurken, Türkçe ve matematik testleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Peki, "YKS zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2024 YKS sınav soru yorumları...

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        2024 YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI TARİH VE SAATLERİ

        YKS 1. OTURUM TYT: 8 Haziran 2024 Cumartesi saat 10.15te başlayan İlk oturum 165 dakika sürüyor.

        YKS 2. OTURUM AYT: 9 Haziran 2024 Pazar saat 10.15' başlayan İkinci oturum 180 dakika sürüyor.

        YKS 3. OTURUM YDT: 9 Haziran 2024 Pazar saat 15.45'te başlayan Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.

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