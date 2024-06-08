2024 YKS sınav yorumları... YKS zor muydu, kolay mıydı soruları, TYT'ye giren öğrenciler tarafından en çok soruların soruların arasında yer aldı. Üniversite adayları, TYT sorularına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunurken, Türkçe ve matematik testleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Peki, "YKS zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2024 YKS sınav soru yorumları...