Güneş lekeleri Güneş’in yüzeyinde görünen karanlık noktalardır. Karanlık görünürler çünkü Güneş’in yüzey sıcaklığına göre daha soğuk noktalardır. Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji patlamasıdır.

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GÜÇLÜ BİR MANYETİK ALAN OLUŞTURUR

Güneş’in yüzeyi hareketli bir alandır. Elektrik yüklü gaz, güçlü bir manyetik alan oluşturur. Güneşteki gazlar sürekli hareket eder ve bu da manyetik alanları dolaştırır, uzatır ve büker. Bu hareket Güneş’in yüzeyinde çok fazla hareketlilik yaratır ve buna da Güneş aktivitesi denir.

Bazen Güneş’in yüzeyi çok aktiftir. Diğer zamanlar ise biraz daha sakin geçer. Güneş aktivitesinin miktarı, Güneş döngüsündeki aşamalarla birlikte değişir. Güneş aktivitesinin, Dünya üzerinde etkileri olabilir. Bu nedenle bilim adamları güneş aktivitesini her gün yakından izler.