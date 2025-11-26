Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?

        Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak. Her sınav için 30 dakika süre verilecek. Peki, "2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 AÖF sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 23:58 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Güz dönemi ara sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler için sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Peki, "2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi...

        2

        AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

        Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak

        3

        AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ

        Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

        4

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.

        Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

        5

        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!