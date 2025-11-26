AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?
AÖF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Güz dönemi ara sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler için sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Peki, "2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak
AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
