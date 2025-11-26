AÖF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Güz dönemi ara sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler için sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Peki, "2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi...