Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 2025 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Juliette Binoche oldu - magazin haberleri

        2025 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Juliette Binoche oldu

        Bu yıl 78'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını Juliette Binoche üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cannes'ın jüri başkanı oldu
        ABONE OL

        Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 78'inci kez düzenlenecek. 2025 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını, ödüllü Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlenecek.

        'Çikolata', 'Saklı', 'Paris Seni Seviyorum', 'Aşkın Büyüsü', 'İngiliz Hasta' gibi yapımlarla tanınan 60 yaşındaki ünlü oyuncu, jüri başkanlığı görevini, geçen yılın başkanı ABD'li yönetmen Greta Gerwig'den devralacak.

        Festival tarihinde ikinci kez, üst üste iki yıl kadınlar jüriye başkanlık etmiş oluyor. En son 1966 yılında Sophia Loren, jüri başkanlığı görevini Olivia de Havilland'dan devralmıştı.

        REKLAM

        13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 78. Cannes Film Festivali'ne başkanlık etmesiyle ilgili Binoche, "Hayat tecrübelerimi jüri üyeleri ve halkla paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 1985'te ilk kez genç bir aktrisin coşkusu ve belirsizliğiyle basamakları çıktım. 40 yıl sonra onursal jüri başkanı olarak geri döneceğimi hiç hayal etmemiştim. Bu ayrıcalığı, sorumluluğu ve mutlak tevazu ihtiyacını takdir ediyorum" dedi.

        1997 yapımı 'İngiliz Hasta' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Binoche, 2010'da ise 'Certified Copy' adlı yapımla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

        Geçen yıl 'Barbie' filminin ABD'li yönetmeni Greta Gerwig’in jüri başkanı olduğu, Türkiye'den yapımcı ve senarist Ebru Ceylan'ın jüri üyesi olduğu 77. Cannes Film Festivali’nde, Altın Palmiye için 22 film yarışmıştı. Altın Palmiye’yi ‘Anora’ filmiyle yönetmen Sean Baker kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #2025 cannes film festivali
        #Juliette Binoche
        #jüri başkanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek