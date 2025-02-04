2025 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Juliette Binoche oldu

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 78'inci kez düzenlenecek. 2025 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını, ödüllü Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlenecek.

'Çikolata', 'Saklı', 'Paris Seni Seviyorum', 'Aşkın Büyüsü', 'İngiliz Hasta' gibi yapımlarla tanınan 60 yaşındaki ünlü oyuncu, jüri başkanlığı görevini, geçen yılın başkanı ABD'li yönetmen Greta Gerwig'den devralacak.

Festival tarihinde ikinci kez, üst üste iki yıl kadınlar jüriye başkanlık etmiş oluyor. En son 1966 yılında Sophia Loren, jüri başkanlığı görevini Olivia de Havilland'dan devralmıştı.

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13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 78. Cannes Film Festivali'ne başkanlık etmesiyle ilgili Binoche, "Hayat tecrübelerimi jüri üyeleri ve halkla paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 1985'te ilk kez genç bir aktrisin coşkusu ve belirsizliğiyle basamakları çıktım. 40 yıl sonra onursal jüri başkanı olarak geri döneceğimi hiç hayal etmemiştim. Bu ayrıcalığı, sorumluluğu ve mutlak tevazu ihtiyacını takdir ediyorum" dedi.

1997 yapımı 'İngiliz Hasta' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Binoche, 2010'da ise 'Certified Copy' adlı yapımla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl 'Barbie' filminin ABD'li yönetmeni Greta Gerwig’in jüri başkanı olduğu, Türkiye'den yapımcı ve senarist Ebru Ceylan'ın jüri üyesi olduğu 77. Cannes Film Festivali’nde, Altın Palmiye için 22 film yarışmıştı. Altın Palmiye’yi ‘Anora’ filmiyle yönetmen Sean Baker kazanmıştı.