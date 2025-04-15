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        Haberler Bilgi Gündem 2025 doğum yardımı ne kadar, başvurular başladı mı, başvuru nereye yapılır, çocuk başına ne kadar ödenecek?

        Doğum yardımı 2025: Çocuk başına ne kadar süreyle ve kaç TL ödeme yapılıyor?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı doğum yardımı başvurularının başladığını açıkladı. Yeni dönemde hayata geçirilen uygulamayla birlikte, ilk çocuk için ailelere tek seferlik destek ödemesi yapılacak, ikinci ve sonraki çocuklar için ise 60 ay süresince düzenli ödeme verilecek. Doğum yardımı desteğinden faydalanmak isteyen aileler ise başvuru süreciyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2025 doğum yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte, konuya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:33
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        Doğum yardımı başvurularının başlamasıyla birlikte, birçok aile bu destekten nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya başladı. 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen çocukları kapsayan bu destek programında, ödemeler her çocuk için belirlenen miktarlarda sağlanacak. Aileler, başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden dijital olarak ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüklerinden yapabiliyor. İşte, 2025 doğum yardımıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

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        DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

        "Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

        “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.

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