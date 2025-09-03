2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da ABD ile zorlu bir sınav verecek. Filenin Sultanları, parkede rakibini devirerek yarı final biletini almak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Türkiye-ABD çeyrek final voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?