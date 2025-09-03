Türkiye-ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0'lık net bir galibiyetle geçerek adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, şimdi gözünü yarı finale dikti. ABD karşısında zafer arayacak olan milliler, taraftarlarına büyük bir gurur yaşatmak için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-ABD çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da ABD ile zorlu bir sınav verecek. Filenin Sultanları, parkede rakibini devirerek yarı final biletini almak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Türkiye-ABD çeyrek final voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE- ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile 4 Eylül Perşembe günü 16.30'da kozlarını paylaşacak.
TÜRKİYE- ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bangkok'ta oynanacak kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
YARI FİNAL HEYECANI!
Son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi turnuvanın iddialı ekiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, bu zorlu rakibi devirirse Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı final sevinci yaşayacak.
Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi halinde Hollanda- Japonya maçının galibiyle eşleşecek.