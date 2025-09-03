Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Türkiye-ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0'lık net bir galibiyetle geçerek adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, şimdi gözünü yarı finale dikti. ABD karşısında zafer arayacak olan milliler, taraftarlarına büyük bir gurur yaşatmak için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-ABD çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 12:54 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da ABD ile zorlu bir sınav verecek. Filenin Sultanları, parkede rakibini devirerek yarı final biletini almak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Türkiye-ABD çeyrek final voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2

        TÜRKİYE- ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile  4 Eylül Perşembe günü 16.30'da kozlarını paylaşacak.

        3

        TÜRKİYE- ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bangkok'ta oynanacak kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        YARI FİNAL HEYECANI!

        Son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi turnuvanın iddialı ekiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. 

        Ay-yıldızlılar, bu zorlu rakibi devirirse Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı final sevinci yaşayacak.

        5

        Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi halinde Hollanda- Japonya maçının galibiyle eşleşecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor