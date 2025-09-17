Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocuklar için uygulamaya koyduğu doğum yardımı desteği, Eylül ayında da devam ediyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Eylül ayına ait doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte 2025 Eylül dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel bilgiler…