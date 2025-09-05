Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Eylül temettü takvimi ile bu ay kaç şirket, kaç TL kar payı dağıtımı yapacak, ödemeler ne zaman hesaba geçecek?

        Eylül temettü takvimi yayınlandı: Eylül ayında 16 şirket temettü veriyor

        2025 Eylül ayı, yatırımcılar açısından hareketli bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu ay içinde 16 farklı şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın bir bölümünü hissedarlarına temettü olarak ödemeyi planlıyor. Temettü tutarları, şirketlerin kâr dağıtım politikalarına göre farklılık gösterecek. İşte Eylül 2025 için açıklanan güncel temettü takvimi ve detaylar…

        Giriş: 05.09.2025 - 11:12 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:12
        2025 Eylül ayı temettü dönemi yatırımcılar için belli oldu. Bu ay boyunca 16 farklı şirket, elde ettikleri kârın bir bölümünü hissedarlarına temettü olarak ödemeyi planlıyor. Hisselere dağıtılacak temettü miktarları şirketlerin kâr dağıtım politikalarına göre değişiklik gösterecek. İşte Eylül 2025 temettü takvimi ve ayrıntılar…

        2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

        BIST kodu: DOHOL

        Temettü tutarı: 0,2598 TL

        Tarihi: 01.09.2025

        Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

        BIST kodu: THYAO

        Temettü tutarı: 2,9257 TL

        Tarihi: 02.09.2025

        Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PNLSN

        Temettü tutarı: 0,1492 TL

        Tarihi: 03.09.2025

        Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        BIST kodu: BIMAS

        Temettü tutarı: 3,4000 TL

        Tarihi: 17.09.2025

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        BIST kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MACKO

        Temettü tutarı: 0,4675 TL

        Tarihi: 02.06.2025

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0612 TL

        Tarihi: 25.09.2025

        Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

        BIST kodu: ADEL

        Temettü tutarı: 0,4907 TL

        Tarihi: 26.09.2025

        Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

        BIST kodu: LKMNH

        Temettü tutarı: 0,1771 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PCILT

        Temettü tutarı: 0,7182 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: OFSYM

        Temettü tutarı: 0,3552 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: SUMAS

        Temettü tutarı: 1,7070 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

        BIST kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 6,3084 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: ZRGYO

        Temettü tutarı: 0,0611 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALFAS

        Temettü tutarı: 0,1386 TL

        Tarihi: 30.09.2025

