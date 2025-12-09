Habertürk
        Haberler Dünyadan 2025'in en popüler 10 oyuncusu

        2025'in en popüler 10 oyuncusu

        IMDb, internet kullanıcılarının verdikleri oylarla belirlenen 2025'in en popüler 10 oyuncusunu açıkladı

        Giriş: 09.12.2025 - 10:26 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:26
        Yılın oyuncuları
        İnternet sinema veri tabanı IMDb, 2025'in en popüler sinema yıldızlarını açıkladı. Bu sıralama, 2025 yılı boyunca hangi yıldızların sürekli olarak en üst sırada yer aldığına bakılarak hesaplandı. IMDbPro STARmetre sıralamaları, siteye aylık 250 milyondan fazla ziyaretçinin gerçek sayfa görüntülemelerine dayanıyor. Listenin ilginç kısmı, yıllardır kendini kanıtlamış önemli yıldızların yanı sıra başrollerde yer aldıkları filmlerle çıkış yapan yeni yüzlerin de yer alıyor olması.

        10. Vanessa Kirby

        Vanessa Kirby, Marvel Sinematik Evreni'ne katıldıktan sonra yıldızı daha da parladı. 'Fantastik Dörtlü' filminde 'Sue Storm' karakterini canlandırdı.

        9. David Corenswet

        David Corenswet, bu yıl ikonik süper kahramanı canlandırdığı 'Süperman' filmindeki başrolüyle büyük ilgi gördü.

        8. Walton Goggins

        Walton Goggins, bu yıl 'White Lotus' dizisinde rol aldıktan sonra popüler bir isim haline geldi.

        7. Sydney Chandler

        Sydney Chandler, 'Alien: Earth' filmindeki başrolüyle çıkış yaptı.

        6. Britt Lower

        Britt Lower, yılın en çok öne çıkan dizilerinden 'Severance'ta rol aldı.

        5. Sydney Sweeney

        Sydney Sweeney, bu yıl hem rol aldığı yapımlar hem de ekran dışı hikâyeleriyle birçok kez manşete çıktı. 'Christy' filminin ardınan yakında vizyona girecek olan 'The Housemaid' filminde de oynaya Sweeney, bu yaz oynadığı reklam kampanyasının ırkçılık eleştirilerine maruz kalması nedeniyle adından söz ettirdi. Oyuncunun yer aldığı reklam, beyaz üstünlüğü savunduğu gerekçesiyle yerden yere vuruldu.

        4. Tom Cruise

        Tom Cruise, bu yıl büyük bütçeli sinema filmi 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma - Bölüm II' ile manşetlere çıktı. Hayranlarının kişisel hayatıyla da aynı derecede ilgilendiği Cruise, Ana de Armas ile yaşadığı aşkla da gündemdeydi.

        3. Matthew Goode

        Matthew Goode, 'Department Q' dizisiyle adından söz ettirdi. Dizi, ikinci sezon onayını da aldı.

        2. Aimee Lou Wood

        Aimee Lou Wood, 'White Lotus' dizisinde rol aldı ve ilgi odağı haline geldi. Rol arkadaşı Walton Goggins ile bir husumet yaşadığı yönünde söylentiler çıktı ve Saturday Night Live programını kendisiyle alay etmekle suçladı. Sonuç olarak, bu haberler ve başrolünde oynadığı 'White Lotus' onu yılın en popüler isimlerinden biri haline getirdi.

        1. Isabela Merced

        Isabela Merced, 'Superman' filminde 'Hawkgirl'ü canlandırdı ve 'Peacemaker'da aynı rolü tekrarladı. Ayrıca 'The Last of Us' dizisinde 'Dina' karakterini canlandıran Merced, yılın en popüler oyuncusu olduğuna dair açıklamasında, "Vay canına. İnanılmaz derecede onur duydum ve aynı zamanda kafam da karıştı. Bunun mümkün olduğunu hiç fark etmemiştim" ifadesini kullandı.

        #imdb
        #en popüler oyuncular
        #2025in en popüler oyuncuları
