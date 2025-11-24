Kasım enflasyonu için geri sayım! Merkez Bankası Kasım enflasyon tahmini ne yönde?
TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasına kısa bir süre kaldı. Yılın ikinci ekonomik tablosu şekillenirken, dört aylık enflasyon farkı da netleşti. Öte yandan, TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı ve ankette Kasım ayı TÜFE beklentilerinde yükseliş görüldü. Peki, 2025 Kasım enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
TÜİK’in açıklayacağı Kasım enflasyon verileriyle birlikte, Aralık kira artış oranı ve 5 aylık enflasyon farkı da kesinleşecek. Enflasyon rakamları ekonomi gündeminde öne çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 68 ekonomistin katılımıyla hazırlanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Peki, 2025 Kasım enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve beklentiler hangi yönde?
2025 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Temmuz-Ekim arasındaki 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.
CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4'E ÇIKTI
Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu.
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.
2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?
Ekim enflasyon rakamları açıklandı. Ekim aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.