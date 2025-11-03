Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Kasım temettü takvimi yayınlandı: Kasım ayında kar payı dağıtımı yapan firmalar ile temettü ödeme takvimi

        Kasım temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kâr payı dağıtacak firmalar ve ödeme takvimi

        Kasım ayı temettü takvimi yayınlandı. Bu ay içinde toplamda 10 şirket, hissedarlarına kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. Temettü tutarları 0,0276 TL ile 0,9300 TL arasında değişiyor. İşte, 2025 Kasım ayına ait temettü takvimi ve ödeme tarihleri

        Giriş: 03.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:05
        1

        Şirket: Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SUNTK

        Temettü tutarı: 0,9300 TL

        Tarihi: 05.11.2025

        2

        Şirket: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PLTUR

        Temettü tutarı: 0,3230 TL

        Tarihi: 13.11.2025

        3

        Şirket: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.11.2025

        4

        Şirket: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: BALSU

        Temettü tutarı: 0,1482 TL

        Tarihi: 14.11.2025

        5

        Şirket: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

        BIST kodu: ARDYZ

        Temettü tutarı: 0,0276 TL

        Tarihi: 17.11.2025

        6

        Şirket: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

        BIST kodu: EGPRO

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 20.11.2025

        7

        Şirket: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ASELS

        Temettü tutarı: 0,1995 TL

        Tarihi: 25.11.2025

        8

        Şirket: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: OFSYM

        Temettü tutarı: 0,3552 TL

        Tarihi: 25.11.2025

        9

        Şirket: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 27.11.2025

        10

        Şirket: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GUNDG

        Temettü tutarı: 0,0436 TL

        Tarihi: 28.11.2025

