KURBAN KESİMİ NERELERDE YAPILACAK, NERELERDE YASAK OLACAK?

- Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç olmak üzere kurbanlıklar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerden alınıp satılacak. Önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık alım ve satımına izin verilmeyecek.

- Kurbanlıklar, şehir ve kasabalarda Bakanlıkça onaylanmış kesimhanelerde ve köylerde, önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kişilerin kendi bahçelerinde, usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilebilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık kesimine izin verilmeyecek.