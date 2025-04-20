2025 LGS ne zaman? LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için heyecan şimdiden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri, sınavın tam tarihini ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merakla bekliyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrencilerin sınav yerleri hangi tarihte ilan edilecek? İşte konuya ilişkin detaylar...
2025 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş sürecinde katılım sağlayacakları merkezi sınav için geri sayım sürüyor. Başvuruları kısa süre önce tamamlanan LGS’nin hangi gün yapılacağı ve sınava ne kadar süre kaldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman? Giriş belgeleri ve sınav yerleri ne zaman duyurulacak?
2025 LGS NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav 15 Haziran'da uygulanacak.
GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.