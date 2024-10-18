2025 Memur mesai ücretleri açıklandı! İşte kamu çalışanları için saat başı fazla mesai ücretleri
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden edinilen bilgiye göre; memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26,7 artacağı bildirildi. Kanun teklifi ile beraber tüm kamu çalışanlarının alacağı fazla mesai ücreti de netleşti. İşte, 2025 memur mesai ücreti...
2025 yılı yaklaşırken, yeni yılda memur fazla mesai ücreti de belli oldu. Yeni yılda saat başı fazla çalışma ücretinin yüzde 26,7 artacağı bildirildi. Öte yandan, tüm kamu çalışanlarının saat başı fazla mesai ücreti de açıklandı. İşte, 2025 memur mesai ücretleri...
2025 MEMUR MESAİ ÜCRETİ 12 LİRA 80 KURUŞ
AA muhabirinin, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.
Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 12 lira 80 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.
Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 80 kuruş ödenecek.