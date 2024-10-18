Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Memur mesai ücreti: Memur saat başı mesai ücreti ne kadar, kamu çalışanları fazla mesai ücreti kaç TL?

        2025 Memur mesai ücretleri açıklandı! İşte kamu çalışanları için saat başı fazla mesai ücretleri

        2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden edinilen bilgiye göre; memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26,7 artacağı bildirildi. Kanun teklifi ile beraber tüm kamu çalışanlarının alacağı fazla mesai ücreti de netleşti. İşte, 2025 memur mesai ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 08:17 Güncelleme: 18.10.2024 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılı yaklaşırken, yeni yılda memur fazla mesai ücreti de belli oldu. Yeni yılda saat başı fazla çalışma ücretinin yüzde 26,7 artacağı bildirildi. Öte yandan, tüm kamu çalışanlarının saat başı fazla mesai ücreti de açıklandı. İşte, 2025 memur mesai ücretleri...

        2

        2025 MEMUR MESAİ ÜCRETİ 12 LİRA 80 KURUŞ

        AA muhabirinin, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek.

        3

        Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

        4

        Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

        5

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 12 lira 80 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

        6

        Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 80 kuruş ödenecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü