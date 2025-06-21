Bu hafta sonu düzenlenen YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. Ardından tercih maratonu başlayacak. Adaylar ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar, şimdiden tercih edecekleri bölümler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda, sayısal puanıyla öğrenci kabul eden bölümleri merak konusu oldu. Peki, MF puanıyla alan bölümler neler? İşte, ön lisans ve lisans 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları….