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        Haberler Bilgi Magazin 2025 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) VE TABAN PUANLARI || SAY puanla alan bölümler neler? YKS 2 ve 4 yıllık sayısal bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları

        Sayısal bölümler ve taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler neler, taban puanları nasıl?

        21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak. Akabinde ise üniversite tercihleri başlayacak. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz adaylara yol gösterecek. Geri sayım başlarken sayısal puan türüyle öğrenci alan bölümler merak konusu oldu. 2 ve 4 yıllık sayısal bölümler ve taban puanları araştırılmaya başlandı. MF puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri, bu bölümlere ait taban puanlarını ve meslek olanaklarını sizler için derledik. İşte, ön lisans ve lisans sayısal bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:27
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        Bu hafta sonu düzenlenen YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. Ardından tercih maratonu başlayacak. Adaylar ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar, şimdiden tercih edecekleri bölümler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda, sayısal puanıyla öğrenci kabul eden bölümleri merak konusu oldu. Peki, MF puanıyla alan bölümler neler? İşte, ön lisans ve lisans 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları….

        2

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

        2025 YKS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak.

        Kılavuz ile birlikte 2025 YKS tercih tarihleri belli olacak. Ayrıca kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

        3

        2025 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor.

        Buna göre, 2025 YKS üniversite taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak.

        4

        2025 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

        2025 sayısal bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları henüz belli olmadı. Tercih sürecinde bir önceki senenin yerleştirme sonuçları dikkate alınarak tercih yepıldığı için 2024 yılı sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

        SAYISAL BÖLÜMLER, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

        Acil Yardım ve Afet Yönetimi

        Adli Bilimler

        Adli Bilişim Mühendisliği

        Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

        Aktüerya Bilimleri

        Astronomi ve Uzay Bilimleri

        Bahçe Bitkileri

        Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

        Basım Teknolojileri

        Beslenme ve Diyetetik

        Bilgi Güvenliği Teknolojisi

        Bilgisayar Bilimleri

        Bilgisayar Mühendisliği

        Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

        Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

        Bilişim Sistemleri Mühendisliği

        Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

        Bitki Koruma

        Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

        Biyoenformatik ve Genetik

        Biyokimya

        Biyoloji

        Biyoloji Öğretmenliği

        Biyomedikal Mühendisliği

        Biyomühendislik

        Biyosistem Mühendisliği

        Biyoteknoloji

        Cevher Hazırlama Mühendisliği

        Çevre Mühendisliği

        Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

        Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

        Deri Mühendisliği

        Dijital Oyun Tasarımı

        Dil ve Konuşma Terapisi

        Diş Hekimliği (5 Yıllık)

        Ebelik

        Eczacılık (5 Yıllık)

        Elektrik Mühendisliği

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği

        Elektronik Mühendisliği

        Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

        Endüstri Mühendisliği

        Endüstriyel Tasarım

        Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

        Enerji Mühendisliği

        Enerji Sistemleri Mühendisliği

        Ergoterapi

        Fen Bilgisi Öğretmenliği

        Fizik

        Fizik Mühendisliği

        Fizik Öğretmenliği

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

        Fotonik

        Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

        Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

        Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

        Gemi ve Yat Tasarımı

        Genetik ve Biyomühendislik

        Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

        Geomatik Mühendisliği

        Gerontoloji

        Gıda Mühendisliği

        Gıda Teknolojisi

        Harita Mühendisliği Taban Puanları

        Havacılık Elektrik ve Elektroniği

        Havacılık ve Uzay Mühendisliği

        Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

        Hemşirelik

        Hidrojeoloji Mühendisliği

        İç Mimarlık

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği

        İmalat Mühendisliği

        İnşaat Mühendisliği

        İstatistik

        İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

        İş Sağlığı ve Güvenliği

        İşletme Mühendisliği

        Jeofizik Mühendisliği

        Jeoloji Mühendisliği

        Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

        Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

        Kimya

        Kimya Mühendisliği

        Kimya Öğretmenliği

        Kimya-Biyoloji Mühendisliği

        Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

        Maden Mühendisliği

        Makine Mühendisliği

        Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

        Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

        Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

        Matematik

        Matematik Mühendisliği

        Matematik Öğretmenliği

        Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

        Mekatronik Mühendisliği

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

        Meteoroloji Mühendisliği

        Mimarlık

        Moleküler Biyoloji ve Genetik

        Moleküler Biyoteknoloji

        Mühendislik Programları

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

        Nanobilim ve Nanoteknoloji

        Nanoteknoloji Mühendisliği

        Nükleer Enerji Mühendisliği

        Odyoloji

        Optik ve Akustik Mühendisliği

        Orman Endüstrisi Mühendisliği

        Orman Mühendisliği

        Otomotiv Mühendisliği

        Perfüzyon

        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

        Peyzaj Mimarlığı

        Pilotaj

        Polimer Malzeme Mühendisliği

        Raylı Sistemler Mühendisliği

        Su Bilimleri ve Mühendisliği

        Su Ürünleri Mühendisliği

        Süt Teknolojisi

        Şehir ve Bölge Planlama

        Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

        Tarımsal Biyoteknoloji

        Tarımsal Genetik Mühendisliği

        Tarımsal Yapılar ve Sulama

        Tarla Bitkileri

        Tekstil Mühendisliği

        Tıp (6 Yıllık)

        Tıp Mühendisliği

        Tohum Bilimi ve Teknolojisi

        Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

        Tütün Eksperliği

        Uçak Bakım ve Onarım

        Uçak Elektrik ve Elektroniği

        Uçak Gövde ve Motor Bakımı

        Uçak Mühendisliği

        Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

        Uzay Mühendisliği

        Uzay ve Uydu Mühendisliği

        Veteriner (5 Yıllık)

        Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

        Yapay Zeka Mühendisliği

        Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

        Yazılım Geliştirme

        Yazılım Mühendisliği

        Ziraat Mühendisliği Programları

        Zootekni

        6

        2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

        Acil Durum ve Afet Yönetimi

        Ağız ve Diş Sağlığı

        Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

        Ameliyathane Hizmetleri

        Anestezi

        Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

        Beton Teknolojisi

        Bilgi Güvenliği Teknolojisi

        Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

        Bilgisayar Operatörlüğü

        Bilgisayar Programcılığı

        Bilgisayar Teknolojisi

        Bitki Koruma

        Biyokimya

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

        Boya Teknolojisi

        Coğrafi Bilgi Sistemleri

        Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

        Çevre Koruma ve Kontrol

        Çevre Sağlığı

        Deniz Ulaştırma ve İşletme

        Deri Teknolojisi

        Diş Protez Teknolojisi

        Diyaliz

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

        Döküm

        Eczane Hizmetleri

        Elektrik

        Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

        Elektrikli Cihaz Teknolojisi

        Elektromekanik Taşıyıcılar

        Elektronik Haberleşme Teknolojisi

        Elektronik Teknolojisi

        Elektronörofizyoloji

        Endüstri Ürünleri Tasarımı

        Endüstriyel Cam ve Seramik

        Endüstriyel Kalıpçılık

        Enerji Tesisleri İşletmeciliği

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

        Evde Hasta Bakımı

        Fizyoterapi

        Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

        Gemi İnşaatı

        Gemi Makineleri İşletme

        Geoteknik

        Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

        Gıda Teknolojisi

        Giyim Üretim Teknolojisi

        Harita ve Kadastro

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        İlk ve Acil Yardım

        İnşaat Teknolojisi

        İnternet ve Ağ Teknolojileri

        İş Makineleri Operatörlüğü

        İş Sağlığı ve Güvenliği

        İş ve Uğraşı Terapisi

        Kağıt Teknolojisi

        Kaynak Teknolojisi

        Kimya Teknolojisi

        Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

        Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi

        Laborant ve Veteriner Sağlık

        Laboratuvar Teknolojisi

        Lastik ve Plastik Teknolojisi

        Maden Teknolojisi

        Makine

        Makine, Resim ve Konstrüksiyon

        Mekatronik

        Metalurji

        Mobil Teknolojileri

        Mobilya ve Dekorasyon

        Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

        Nükleer Tıp Teknikleri

        Odyometri

        Optisyenlik

        Ortopedik Protez ve Ortez

        Oto Boya ve Karoseri

        Otomotiv Teknolojisi

        Otopsi Yardımcılığı

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri

        Perfüzyon Teknikleri

        Podoloji

        Polimer Teknolojisi

        Radyo ve Televizyon Teknolojisi

        Radyoterapi

        Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

        Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

        Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

        Raylı Sistemler Makinistlik

        Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

        Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

        Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

        Seramik, Cam ve Çinicilik

        Seramik ve Cam

        Sondaj Teknolojisi

        Sulama Teknolojisi

        Süt ve Besi Hayvancılığı

        Şarap Üretim Teknolojisi

        Tahribatsız Muayene

        Tarım Makineleri

        Tekstil Teknolojisi

        Tekstil ve Halı Makineleri

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

        Uçak Teknolojisi

        Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

        Üretimde Kalite Kontrol

        Web Tasarımı ve Kodlama

        Yağ Endüstrisi

        Yapı Denetimi

        Yapı Ressamlığı

        Yapı Tesisat Teknolojisi

        Yapı Yalıtım Teknolojisi

        Yat Kaptanlığı

        Yaşlı Bakımı

        Yat Kaptanlığı

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