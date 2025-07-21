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        Haberler Bilgi Gündem 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sonuç tarihi verdi mi, YDS sınav sonuç takvimi belli mi?

        2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

        5 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2025-YDS/İngilizce sınavı, Türkiye genelinde geniş bir katılımla sorunsuz şekilde tamamlandı. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. Ancak ÖSYM'nin yayımladığı güncel sınav takviminde sonuçlara dair net bir tarih bulunmuyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sürece dair merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 17:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:40
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        2025-YDS/İngilizce sınavı, 5 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Ancak ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin henüz kesin bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle adaylar, olası açıklamaları kaçırmamak adına ÖSYM’nin resmi internet sitesini ve duyurularını düzenli olarak kontrol ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu sürece dair bilinen son detaylar...

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        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.

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        2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

        YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.

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