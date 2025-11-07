2025 yılının ilk 10 ayında kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, “2025 yılının ilk on ayında limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak bin 278’e, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 14,4 artışla 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştı. Sadece on ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık.” açıklamasında bulundu.

“KRUVAZİYER YOLCU SAYISI İSE GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 5,1 ARTTI”

2025 yılı Ekim ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “2025 yılı Ekim ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 203 adet oldu. Kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 310 bin 872’ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, Ekim ayında Kuşadası Limanı'na 89 kruvaziyer gemi ile 138 bin 801 yolcu, İstanbul limanlarına 35 kruvaziyer gemi ile 89 bin 144 yolcu, Bodrum Limanı'na 17 kruvaziyer gemi ile 17 bin 692 yolcu geldiğini belirterek diğer limanlara da 62 gemi ile 65 bin 235 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti.