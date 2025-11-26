Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 YILININ KELİMESİ ÖNERİ EKRANI || TDK süreci başlattı! 2025 yılının kelimesi/kavramı için öneri nasıl ve nereden yapılır?

        2025 yılının kelimesi/kavramı önerilere açıldı! 2025 yılının kelimesi öneri ekranı

        Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle ''2025 Yılının Kelimesi/Kavramı''nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı. Tavsiyede bulunmak isteyen kişiler, 14 Aralık 2025 tarihine kadar kelime ve kavram önerileri ile öneri gerekçelerini gönderebilecek. Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek. 2025 yılın kelimesi ve kavramı için öneriler, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden yapılabiliyor. İşte, TDK 2025 yılının kelimesi için öneri ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Yılın Kelimesi/Kavramı’’nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulaması, ilk kez 2024 yılında gerçekleştirilmmişti. Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, söz konusu uygulamayı geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda ‘’2025 Yılının Kelimesi/Kavramı’nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı. Peki, öneriler nasıl ve nereden yapılıyor? İşte 2025 yılının kelimesi öneri ekranı…

        2

        2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN ÖNERİ SÜRECİ BAŞLADI

        Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

        TDK'den yapılan açıklamaya göre; Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

        3

        2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN ÖNERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Öneride bulunmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek.

        Önerilerin, 2025 yılının ruhunu özetleyen, toplumsal gerçeklikleri yansıtan bir kelime / kavram olması önem taşıyor.

        2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI ÖNERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI ÖNERİ SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        2025 yılının kelimesi/kavramı için öneri süreci 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

        Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

        5

        TDK ile Ankara Üniversitesince, ilki 2024'te gerçekleştirilen "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulamasının geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!