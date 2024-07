2025’te emekli olanlar daha az aylık alacak

SİZLERDEN GELEN BAZI SORULAR

Emeklilik şartlarını doldurdum ve SGK uygulaması üzerinden aylık hesaplanan emekli maaşımı her ay takip ediyorum. Her ay maaşım SGK’ya bildirildiğinde sistemdeki emekli maaşım aylık yaklaşık 300 TL kadar artıyor. Ayrıca açıklanan enflasyon oranlarına göre her yeni yıl başında ocak ayı itibarıyla ve yine temmuz ayında emeklilere yapılan orana göre sistemdeki emekli maaşım benzer oranda artıyor.

REKLAM Bu yıl hem 2024 başında açıklanan emekli maaş zammı, hem de temmuz ayında açıklanan maaş zammını emekli olmasa da sistemde hesaplanan maaşıma göre aldım. Emeklilik dilekçesini 2025 Ocak ayında verirsem, hem kıdem tazminatı yeni açıklanacak kıdem tavanına göre artacağı için bundan dolayı büyük miktarda bir kıdem tazminatından yararlanacağım, hem de o döneme kadar çalıştığım için emekli maaşım her ay artacak diye biliyorum. Asıl önemlisi 2025 ocak ayında açıklanacak emekli maaş artış zammını da almış olacağım diye düşünüyordum. (Ertan K.)

19 yıldır özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Ağustos ayında emekliliği hak ediyorum. Kasım ayında da ertesi yılın yıllık iznine hak kazanıyorum. Emeklilik dilekçesini ocak ayında vermeyi düşünüyorum. Ocak ayında mı yoksa ağustos ayında mı emekli olmalıyım. (Murat A.) Bu yılın sonunda EYT’den emekli olmaya hak kazanıyorum. Ancak kıdem tazminatı tavanı yılbaşında artacağı için dilekçemi 1 Ocak’tan sonra dilekçemi verecektim. Yazınızı okuyunca kararsız kaldım, bu yıl mı yoksa seneye mi emeklilik dilekçemi vermeme daha avantajlı olur? (Haydar E.)

REKLAM Halihazırda EYT'den emekli olabiliyorum fakat bu hakkımdan yararlanmadan çalışmaya devam ediyorum. Sistemde gördüğüm maaşın biraz daha yükselmesi taraftarıyım. Yazınızdan anladığım kadarıyla 2024 yılı aralık ayında dilekçe verenlere 2025 yılına göre belli bir oranda daha fazla maaş bağlanacak. Bu durumda ben ve benim gibi dilekçe vermeyip çalışmaya devam edenler yılbaşında sadece enflasyon farkı oranında mı zam görecek yoksa sistemde gördüğümüz emekli maaşı düşecek mi? (Osman B.) 28 yıllık kamu işçisiyim. Toplam 11180 gün ödenmiş pirim günüm mevcut. 2024 yılında emekli olmayı planlıyorum. Nasıl hareket etmeliyim? (Ramazan D.)

SGK sisteminde emekli maaşım 50.000 TL olarak görünüyor. Kamu işçisiyim, 34 yıl çalışma sürem var. Emeklilik dilekçemi 14/01/2025 tarihinde verirsem emekli maaşım yaklaşık kaç TL olur? Emeklilik dilekçemi 15/01/2025 tarihinde verirsem kaç TL olur? (Şükran A.) Emekliliğe 30/04/2024 tarihinde hak kazandım. Şu an hesaplanan alacağım aylık 45 bin TL. Yedi senedir çalıştığım firmada bir süre daha çalışmaya devam edip alacağım emekli maaşını artırmayı planlıyordum. Şu an emekli olmayıp 2031’de emekli olsam maaş düşmesinden etkilenir miyim? Emekli olmak mı avantajlı olur benim içim olmamak mı? (Adem Ö.)

EYT’den emekliliğe hak kazandım. E-Devlet üzerinden baktığımda 38.000 TL maaşım + 1.500 TL ek ödemem görünüyor. Bu görünen maaş benim kesinleşmiş maaşım mıdır? Şu anda emekli olmayıp 2025 yılında emekli olursam maaşımda değişiklik olur mu? (Adil C.) REKLAM DİLEKÇE TARİHİNİN EMEKLİ AYLIĞINI YÜZDE 30 ETKİLEMESİ KABUL EDİLEMEZ Emeklilik dilekçesini 2025’te verenlerin 2024 yılında verenlere göre daha az emekli aylığı alacağına ilişkin yazım üzerine çok sayıda mesaj aldım. Emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarında yüzde 30 – 35 oranında fark yaratması akla mantığa aykırı olduğu için haklı olarak herkesin kafası karıştı. Kabul edilebilir bir fark değil. Ancak, maalesef böyle bir fark çıkması kanundan kaynaklanıyor.

Mesajlara ayrı ayrı cevap vermek yerine topluca cevaplayarak herkesin kafasındaki soru işaretlerini gidermeyi umuyorum. Yıllık enflasyon yüzde 3 – 5 civarında olsa emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarına etkisi çok sınırlı kalır. Enflasyon yüksek olsa bile izleyen yıllardaki enflasyon aynı düzeylerde olduğunda da emeklilik dilekçe tarihinin aylık miktarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olur. REKLAM Ancak, enflasyonun hızla yükseldiği veya hızla düştüğü dönemlerde emeklilik dilekçe tarihi aylık miktarını çok etkiliyor. Malum, bu yıl enflasyonda hızlı bir düşüş bekleniyor.

2024 yılının başka bir özelliği daha var. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Geçen yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 37,57 olduğu için normalde ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu oranda artacaktı. Ancak, artış yüzde 49,25 olarak gerçekleşti. 2024’te emeklilik avantajına dikkat! EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR? Konunun anlaşılabilmesi için ilk defa emekli olanların aylığının nasıl hesaplandığı hakkında kısa bilgi vereyim. Emekli aylığı kişilerin tüm çalışma hayatları boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazanç (bunu brüt ücret olarak da kabul edebiliriz) tutarı ve prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranına (ABO) göre değişiyor.

Emeklilik dilekçesi temmuz – aralık döneminde verildiğinde dilekçenin verildiği yılın ocak ve temmuz aylarında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan maaş zammı aynen yansıtılıyor. Emeklilik dilekçesi izleyen yılın ocak ayında verilirse önceki yıl ocak ve temmuzda aylıklara yapılan zamlar dikkate alınmıyor. Bunun yerine önceki yılın TÜFE artışının yüzde 100’ü ile milli gelirdeki gelişme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı üzerinden hesaplama yapılıyor. REKLAM DİLEKÇEYİ 1 OCAK 2025’TE VERENLER BU YILKİ OCAK VE TEMMUZ ZAMLARINDAN YARARLANAMAYACAK

Ne demek istediğimi güncel veriler ışığında anlatayım. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocakta yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yıllık artış yüzde 86,16 oldu. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ocak ve temmuz aylarındaki zamdan yararlanacaklar. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenler ise 2024 ocak ve temmuz aylarındaki maaş zamlarından yararlanamayacaklar. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 38 olarak tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise 2024 yılı enflasyonu yüzde 43,52 olarak tahmin edildi. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme hızı yüzde 4 öngörüldü. Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yüzde 39,2 ile yüzde 44,72 arasında değişen oranda artırılacak.

REKLAM YAKLAŞIK YÜZDE 30 ORANINDA MAAŞ FARKI OLACAK İkisi arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için 2024 yılı ocak ayında 16.612 TL olan ve ocak ayında SSK ve BAĞ-Kur emekli aylıklarına yapılan zam yansıtılmamış maaş örneğini ele alalım. Emeklilik dilekçesi 31 Aralık 2024 tarihine kadar verildiğinde 16.612 TL olan maaş önce ocak zammı uygulanarak 24.793 TL’ye çıkacak. Bu tutar temmuz ayındaki maaş zammı uygulandığında ise 30.925 TL olacak. Diyelim ki, bu yılın temmuz aralık döneminde enflasyon yüzde 10 oldu. Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinden önce vermiş olan söz konusu kişinin aylığı gelecek yıl ocak ayında yüzde 10 oranında artırılarak 34.016 TL olacak.

Emeklilik dilekçesi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verildiği takdirde ise 2024 ocak başında zamsız hali 16.612 TL olan aylık yüzde 39,2 oranında artırıldığında 23.124 TL’de, yüzde 44,72 oranında artırıldığında ise 24.040 TL’de kalacak. Ocak ayında ayrıca bu yılın ikinci yarısındaki yüzde 10’luk enflasyon oranında artırıldığında ise sırasıyla 25.436 TL veya 26.623 TL olacak. REKLAM Bu durumda, örneğimizdeki kişi emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayında 34.016 TL aylık alacak. Aynı kişi dilekçesini 1 Ocak 2025 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayı maaşı 25.436 TL ile 26.623 TL arasında kalacak. Gelecek yıl ocak ayı maaşları arasındaki fark yaklaşık 10 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

ORTAYA ÇIKAN FARK İLERİDE TELAFİ EDİLİR Mİ? Yukarıda mesajına yer verdiğim bir okurumuz gibi çok sayıda kişi, 2025 yılında ortaya çıkan bu farkın ileride telafi edilip edilemeyeceğini soruyor. Yaklaşık yüzde 30 oranındaki fark çok yüksektir. Bu farkın telafi edilebilmesi için önümüzdeki 3-4 yıl enflasyonun çok yüksek oranlarda çıkması gerekir. Böylece ortaya çıkan bu fark önemsiz hale gelir. EYT’LİLER BİLMEYENLERE ANLATSIN Benzer bir durum emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 2023 yılında ilk emekli olduklarında ortaya çıktı. Mesajına yer verdiğim bazı okurlar gibi EYT’liler de 2022 yılında emekli aylıkları bilgisini e-Devlet’te her ay kontrol ediyorlardı. Yüksek ücretle çalışan kimi EYT’lilerin aylıkları e-Devlet’te her ay artıyordu. 2023 yılı ocak ayında emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Ancak, onların aralık ayında e-Devlet’te gördükleri emekli aylığı tutarı ocak ayında yüzde 30 oranında artmadı. Bağlanan aylıkları, 2022 Aralık ayında emekli olsalardı ocak ayından sonra alacakları aylığın yüzde 17 altında kaldı.

REKLAM Kimileri emeklilere yapılan yüzde 30 zamdan EYT’li oldukları için yararlanamadıklarını düşündü. Ancak, o dönemde Habertürk’ü yakından takip edenler 2023 yılında emekli olanların daha düşük aylık almak zorunda kalacaklarını aylar öncesinden biliyorlardı. Geçen yıl nisan – haziran aylarında emekli olan EYT’liler, emeklilik dilekçesinin aylığa etkisini anlamakta zorluk çekenlere lütfen anlatsınlar. EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Yüz binlerce kişi şu an emekliliği hak etmiş veya yıl sonuna kadar hak edecek. Bunlar nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin karar vermeye çalışıyorlar.

Öncelikle şunu dikkate almak lazım: Emekli aylığı bağlanırken ortaya çıkan fark sadece 2025 yılında alınana değil ömür boyunca alınan emekli aylığına yansıyacak. Diğer yandan emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 yerine 1 Ocak 2025 tarihinde verenler ise şu an 41.828 TL olan kıdem tazminatı tavanında yaşanacak artıştan yararlanacaklar. Gördüğüm kadarıyla karar vermekte en fazla zorlananlar, brüt ücreti 42 bin liranın üzerindeki kişiler. REKLAM Diyelim ki e-Devlet’te şu an görünen emekli aylığınız 31.000 TL. Yukarıda yaptığımız hesaplamaya göre, dilekçeyi 2025’te verdiğinizde emekli aylığı yaklaşık 10.000 TL daha az bağlanacak. Buna karşılık 20 yıldır çalışmakta olduğunuz işyerindeki brüt ücretiniz 50.000 TL.

Enflasyon bu yıl Merkez Bankası’nın tahminine uygun çıkarsa kıdem tazminatı tavanı ocak ayında yaklaşık yüzde 10 oranında artarak 46.000 TL civarına çıkacak. Kıdem tazminatındaki artış yaklaşık 4.200 TL’de kalacak. Söz konusu kişi emeklilik dilekçesini 1 Ocak tarihinde verdiğinde ömür boyu emekli aylığında uğrayacağı aylık 10.000 TL kayba karşılık 20 yıllık kıdem tazminatını ( 20 yıl X 4.200 TL olmak üzere) 84.000 TL daha fazla alacak. Aynı kişi dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinde verdiğinde emekli aylığı 10 bin lira daha fazla olacağından, kıdem tazminatında ortaya çıkacak 84 bin liralık kaybı 8,5 ayda telafi edebilecek. Ondan sonraki aylarda artıya geçecek.

KAMU İŞÇİLERİ ACELE ETMESİN Ücretini ayın 14’ünde alan kamu işçilerinin acele etmesine gerek. Kamu işçileri için 14 Ocak 2025 tarihinde dilekçe vermek, 31 Aralık 2024 tarihinde verilmiş gibi kabul edilir. Kamu işçileri 14 Ocak tarihini beklediklerinde kıdem tazminatı tavanındaki artıştan da yararlanacakları için daha avantajlı olacaklar. REKLAM MEMURLAR 15 OCAK 2025 SONRASINI BEKLEMELİ Buraya kadar anlattıklarım SSK (4/1-a) ve BAĞ – KUR’lular (4/1-b) için geçerlidir. Kamu görevlilerinin (4/1-c) dilekçeyi verdikleri tarih emekli aylığını etkilemiyor.