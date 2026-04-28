        2026 ALES SINAV TAKVİMİ: ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 2. ve 3. oturum sınav tarihleri açıklandı mı?

        2026 ALES SINAV TAKVİMİ: ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 2. ve 3. oturum sınav tarihleri açıklandı mı?

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:09 Güncelleme:
        1

        Kariyer planlamasında milyonlarca aday için önemli bir yere sahip olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılda üç kez gerçekleştiriliyor. Bu yılın ilk oturumu olan ALES/1 için ise heyecanlı bekleyiş başladı. Peki ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 1, 2, 3 oturum sınav tarihleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Yılın ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup ALES/1 sonuçlarının 5 Haziran 2026’da açıklanması planlanıyor.

        3

        ALES 2. VE 3. OTURUM SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        ALES/2 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri

        Sınav Tarihi: 26.07.2026

        Başvuru Tarihleri: 10.06.2026 - 18.06.2026

        Sonuç Tarihi: 14.08.2026

        4

        ALES/3 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri

        Sınav Tarihi: 29.11.2026

        Başvuru Tarihleri: 07.10.2026 - 15.10.2026

        Sonuç Tarihi: 17.12.2026

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
