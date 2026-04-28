2026 ALES SINAV TAKVİMİ: ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 2. ve 3. oturum sınav tarihleri açıklandı mı?
Milyonlarca öğrenci için kariyer planlamasında çok kritik bir öneme sahip olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez düzenleniyor. İlk oturum olan ALES/1 için ise geri sayım başladı. Peki ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES 2. ve 3. oturum sınav tarihleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
Kariyer planlamasında milyonlarca aday için önemli bir yere sahip olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılda üç kez gerçekleştiriliyor.
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılın ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup ALES/1 sonuçlarının 5 Haziran 2026’da açıklanması planlanıyor.
ALES 2. VE 3. OTURUM SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES/2 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri
Sınav Tarihi: 26.07.2026
Başvuru Tarihleri: 10.06.2026 - 18.06.2026
Sonuç Tarihi: 14.08.2026