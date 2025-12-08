Altın Küre adayları açıklandı
Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin düzenlediği ve Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 2026 Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı. One Battle After Another, (Savaş Üstüne Savaş) dokuz adaylıkla tüm film kategorilerinde başı çekti. Televizyon tarafında White Lotus dizisi altı adaylıkla öne çıktı. İşte 2026 Altın Küre adayları...
Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin düzenlediği ve Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 83. Altın Küre (Golden Globe) adayları duyuruldu.
Warner Bros. imzalı One Battle After Another, (Savaş Üstüne Savaş) dokuz adaylıkla tüm film kategorilerinde başı çekti. Bu adaylıklar arasında Paul Thomas Anderson için en iyi yönetmen, Leonardo DiCaprio için başrol erkek oyuncu, Chase Infiniti için başrol kadın oyuncu ve Benicio Del Toro, Sean Penn ile Teyana Taylor için yardımcı rol adaylıkları yer alıyor.Savaş Üstüne Savaş
Film ayrıca Anderson'ın senaryosu ve Jonny Greenwood'un müziği için de aday gösterildi. Sentimental Value sekiz adaylıkla hemen ardından gelirken, Sinners yedi adaylık elde etti.
Televizyon tarafında, HBO'nun White Lotus dizisi, en iyi drama dizisi ve Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins ve Jason Isaacs için oyunculuk adaylıkları da dahil olmak üzere altı adaylıkla öne çıktı. Adolescence beş adaylık alırken, Only Murders in the Building ve Severance dörder adaylık elde etti.White Lotus
2026 Altın Küre Ödülleri, 12 Ocak Pazartesi günü California'nın Beverly Hills kentinde gerçekleşecek. Oyuncu ve komedyen Nikki Glaser, üst üste ikinci kez törenin sunuculuğunu yapacak.
FİLM KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI ŞÖYLE:
EN İYİ FİLM – DRAM
FRANKENSTEIN (Netflix)
HAMNET (Focus Features)
IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON)
THE SECRET AGENT (NEON)
SENTIMENTAL VALUE (NEON)
SINNERS (Warner Bros. Pictures)
EN İYİ FİLM – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ
BLUE MOON (Sony Pictures Classics)
BUGONIA (Focus Features)
MARTY SUPREME (A24)
NO OTHER CHOICE (NEON)
NOUVELLE VAGUE (Netflix)
ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Warner Bros. Pictures)
EN İYİ ANİMASYON FİLM
ARCO (NEON)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures)
ELIO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN (GKIDS)
ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
SİNEMATİK VE GİŞE BAŞARISI ÖDÜLÜ
AVATAR: FIRE AND ASH (Walt Disney Studios)
F1 (Apple Original Films)
KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (Paramount Pictures)
SINNERS (Warner Bros. Pictures)
WEAPONS (Warner Bros., New Line Cinema)
WICKED: FOR GOOD (Universal Pictures)
ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios)
İNGİLİZCE DİLİNDE OLMAYAN EN İYİ FİLM
IT WAS JUST AN ACCIDENT – FRANSA
NO OTHER CHOICE – GÜNEY KORE
THE SECRET AGENT – BREZİLYA
SENTIMENTAL VALUE – NORVEÇ
SIRĀT – İSPANYA
THE VOICE OF HIND RAJAB – TUNUS
EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAM
JESSIE BUCKLEY (HAMNET)
JENNIFER LAWRENCE (DIE MY LOVE)
RENATE REINSVE (SENTIMENTAL VALUE)
JULIA ROBERTS (AFTER THE HUNT)
TESSA THOMPSON (HEDDA)
EVA VICTOR (SORRY, BABY)
EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAM
JOEL EDGERTON (TRAIN DREAMS)
OSCAR ISAAC (FRANKENSTEIN)
DWAYNE JOHNSON (THE SMASHING MACHINE)
MICHAEL B. JORDAN (SINNERS)
WAGNER MOURA (THE SECRET AGENT)
JEREMY ALLEN WHITE (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE)
EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ
ROSE BYRNE (IF I HAD LEGS I’D KICK YOU)
CYNTHIA ERIVO (WICKED: FOR GOOD)
KATE HUDSON (SONG SUNG BLUE)
CHASE INFINITI (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
AMANDA SEYFRIED (THE TESTAMENT OF ANN LEE)
EMMA STONE (BUGONIA)
EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ
TIMOTHÉE CHALAMET (MARTY SUPREME)
GEORGE CLOONEY (JAY KELLY)
LEONARDO DICAPRIO (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
ETHAN HAWKE (BLUE MOON)
LEE BYUNG-HUN (NO OTHER CHOICE)
JESSE PLEMONS (BUGONIA)
YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU
EMILY BLUNT (THE SMASHING MACHINE)
ELLE FANNING (SENTIMENTAL VALUE)
ARIANA GRANDE (WICKED: FOR GOOD)
INGA IBSDOTTER LILLEAAS (SENTIMENTAL VALUE)
AMY MADIGAN (WEAPONS)
TEYANA TAYLOR (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
BENICIO DEL TORO (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
JACOB ELORDI (FRANKENSTEIN)
PAUL MESCAL (HAMNET)
SEAN PENN (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
ADAM SANDLER (JAY KELLY)
STELLAN SKARSGÅRD (SENTIMENTAL VALUE)
EN İYİ YÖNETMEN
PAUL THOMAS ANDERSON (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
RYAN COOGLER (SINNERS)
GUILLERMO DEL TORO (FRANKENSTEIN)
JAFAR PANAHI (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
JOACHIM TRIER (SENTIMENTAL VALUE)
CHLOÉ ZHAO (HAMNET)
EN İYİ SENARYO
PAUL THOMAS ANDERSON (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
RONALD BRONSTEIN, JOSH SAFDIE (MARTY SUPREME)
RYAN COOGLER (SINNERS)
JAFAR PANAHI (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
ESKIL VOGT, JOACHIM TRIER (SENTIMENTAL VALUE)
CHLOÉ ZHAO, MAGGIE O’FARRELL (HAMNET)
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
ALEXANDRE DESPLAT (FRANKENSTEIN)
LUDWIG GÖRANSSON (SINNERS)
JONNY GREENWOOD (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
KANGDING RAY (SIRĀT)
MAX RICHTER (HAMNET)
HANS ZIMMER (F1)
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
“DREAM AS ONE” – AVATAR: FIRE AND ASH
“GOLDEN” – KPOP DEMON HUNTERS
“I LIED TO YOU” – SINNERS
“NO PLACE LIKE HOME” – WICKED: FOR GOOD
“THE GIRL IN THE BUBBLE” – WICKED: FOR GOOD
“TRAIN DREAMS” – TRAIN DREAMS
DİZİ KATEGORİSİ İÇİN ALTIN KÜRE ADAYLARI ŞÖYLE:
EN İYİ DİZİ – DRAM
THE DIPLOMAT (Netflix)
THE PITT (HBO Max)
PLURIBUS (Apple TV)
SEVERANCE (Apple TV)
SLOW HORSES (Apple TV)
THE WHITE LOTUS (HBO Max)
EN İYİ DİZİ – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ
ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
THE BEAR (FX on Hulu)
HACKS (HBO Max)
NOBODY WANTS THIS (Netflix)
ONLY MURDERS IN THE BUILDING (Hulu)
THE STUDIO (Apple TV)
EN İYİ MİNİ DİZİ / ANTOLOJİ / TV İÇİN YAPILMIŞ FİLM
ADOLESCENCE (Netflix)
ALL HER FAULT (Peacock)
THE BEAST IN ME (Netflix)
BLACK MIRROR (Netflix)
DYING FOR SEX (FX on Hulu)
THE GIRLFRIEND (Prime Video)
EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAM
KATHY BATES (MATLOCK)
BRITT LOWER (SEVERANCE)
HELEN MIRREN (MOBLAND)
BELLA RAMSEY (THE LAST OF US)
KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
RHEA SEEHORN (PLURIBUS)
EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAM
STERLING K. BROWN (PARADISE)
DIEGO LUNA (ANDOR)
GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
MARK RUFFALO (TASK)
ADAM SCOTT (SEVERANCE)
NOAH WYLE (THE PITT)
EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ
KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
AYO EDEBIRI (THE BEAR)
SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
NATASHA LYONNE (POKER FACE)
JENNA ORTEGA (WEDNESDAY)
JEAN SMART (HACKS)
EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ
ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
GLEN POWELL (CHAD POWERS)
SETH ROGEN (THE STUDIO)
MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
MİNİ DİZİ / TV FİLMİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU
CLAIRE DANES (THE BEAST IN ME)
RASHIDA JONES (BLACK MIRROR)
AMANDA SEYFRIED (LONG BRIGHT RIVER)
SARAH SNOOK (ALL HER FAULT)
MICHELLE WILLIAMS (DYING FOR SEX)
ROBIN WRIGHT (THE GIRLFRIEND)
MİNİ DİZİ / TV FİLMİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
JACOB ELORDI (THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH)
PAUL GIAMATTI (BLACK MIRROR)
STEPHEN GRAHAM (ADOLESCENCE)
CHARLIE HUNNAM (MONSTER: THE ED GEIN STORY)
JUDE LAW (BLACK RABBIT)
MATTHEW RHYS (THE BEAST IN ME)
YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU
CARRIE COON (THE WHITE LOTUS)
ERIN DOHERTY (ADOLESCENCE)
HANNAH EINBINDER (HACKS)
CATHERINE O’HARA (THE STUDIO)
PARKER POSEY (THE WHITE LOTUS)
AIMEE LOU WOOD (THE WHITE LOTUS)
YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU
OWEN COOPER (ADOLESCENCE)
BILLY CRUDUP (THE MORNING SHOW)
WALTON GOGGINS (THE WHITE LOTUS)
JASON ISAACS (THE WHITE LOTUS)
TRAMELL TILLMAN (SEVERANCE)
ASHLEY WALTERS (ADOLESCENCE)
EN İYİ STAND-UP GÖSTERİSİ (TV)
BILL MAHER – Is Anyone Else Seeing This?
BRETT GOLDSTEIN – The Second Best Night of Your Life
KEVIN HART – Acting My Age
KUMAIL NANJIANI – Night Thoughts
RICKY GERVAIS – Mortality
SARAH SILVERMAN – Postmortem
EN İYİ PODCAST
ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPARD
CALL HER DADDY
GOOD HANG WITH AMY POEHLER
THE MEL ROBBINS PODCAST
SMARTLESS
UP FIRST (NPR)