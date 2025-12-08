Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat 2026 Altın Küre (Golden Globe) adayları açıklandı

        Altın Küre adayları açıklandı

        Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin düzenlediği ve Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 2026 Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı. One Battle After Another, (Savaş Üstüne Savaş) dokuz adaylıkla tüm film kategorilerinde başı çekti. Televizyon tarafında White Lotus dizisi altı adaylıkla öne çıktı. İşte 2026 Altın Küre adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:16
        Altın Küre adayları açıklandı
        Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin düzenlediği ve Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 83. Altın Küre (Golden Globe) adayları duyuruldu.

        Warner Bros. imzalı One Battle After Another, (Savaş Üstüne Savaş) dokuz adaylıkla tüm film kategorilerinde başı çekti. Bu adaylıklar arasında Paul Thomas Anderson için en iyi yönetmen, Leonardo DiCaprio için başrol erkek oyuncu, Chase Infiniti için başrol kadın oyuncu ve Benicio Del Toro, Sean Penn ile Teyana Taylor için yardımcı rol adaylıkları yer alıyor.

        Savaş Üstüne Savaş
        Savaş Üstüne Savaş

        Film ayrıca Anderson'ın senaryosu ve Jonny Greenwood'un müziği için de aday gösterildi. Sentimental Value sekiz adaylıkla hemen ardından gelirken, Sinners yedi adaylık elde etti.

        Televizyon tarafında, HBO'nun White Lotus dizisi, en iyi drama dizisi ve Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins ve Jason Isaacs için oyunculuk adaylıkları da dahil olmak üzere altı adaylıkla öne çıktı. Adolescence beş adaylık alırken, Only Murders in the Building ve Severance dörder adaylık elde etti.

        White Lotus
        White Lotus

        2026 Altın Küre Ödülleri, 12 Ocak Pazartesi günü California'nın Beverly Hills kentinde gerçekleşecek. Oyuncu ve komedyen Nikki Glaser, üst üste ikinci kez törenin sunuculuğunu yapacak.

        FİLM KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI ŞÖYLE:

        EN İYİ FİLM – DRAM

        FRANKENSTEIN (Netflix)
        HAMNET (Focus Features)
        IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON)
        THE SECRET AGENT (NEON)
        SENTIMENTAL VALUE (NEON)
        SINNERS (Warner Bros. Pictures)

        EN İYİ FİLM – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

        BLUE MOON (Sony Pictures Classics)
        BUGONIA (Focus Features)
        MARTY SUPREME (A24)
        NO OTHER CHOICE (NEON)
        NOUVELLE VAGUE (Netflix)
        ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Warner Bros. Pictures)

        Blue Moon
        Blue Moon

        EN İYİ ANİMASYON FİLM

        ARCO (NEON)
        DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures)
        ELIO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
        KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
        LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN (GKIDS)
        ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

        SİNEMATİK VE GİŞE BAŞARISI ÖDÜLÜ

        AVATAR: FIRE AND ASH (Walt Disney Studios)
        F1 (Apple Original Films)
        KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
        MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (Paramount Pictures)
        SINNERS (Warner Bros. Pictures)
        WEAPONS (Warner Bros., New Line Cinema)
        WICKED: FOR GOOD (Universal Pictures)
        ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios)

        Sentimental Value
        Sentimental Value

        İNGİLİZCE DİLİNDE OLMAYAN EN İYİ FİLM

        IT WAS JUST AN ACCIDENT – FRANSA
        NO OTHER CHOICE – GÜNEY KORE
        THE SECRET AGENT – BREZİLYA
        SENTIMENTAL VALUE – NORVEÇ
        SIRĀT – İSPANYA
        THE VOICE OF HIND RAJAB – TUNUS

        EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAM

        JESSIE BUCKLEY (HAMNET)
        JENNIFER LAWRENCE (DIE MY LOVE)
        RENATE REINSVE (SENTIMENTAL VALUE)
        JULIA ROBERTS (AFTER THE HUNT)
        TESSA THOMPSON (HEDDA)
        EVA VICTOR (SORRY, BABY)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAM

        JOEL EDGERTON (TRAIN DREAMS)
        OSCAR ISAAC (FRANKENSTEIN)
        DWAYNE JOHNSON (THE SMASHING MACHINE)
        MICHAEL B. JORDAN (SINNERS)
        WAGNER MOURA (THE SECRET AGENT)
        JEREMY ALLEN WHITE (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE)

        EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

        ROSE BYRNE (IF I HAD LEGS I’D KICK YOU)
        CYNTHIA ERIVO (WICKED: FOR GOOD)
        KATE HUDSON (SONG SUNG BLUE)
        CHASE INFINITI (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
        AMANDA SEYFRIED (THE TESTAMENT OF ANN LEE)
        EMMA STONE (BUGONIA)

        Bugonia
        Bugonia
        EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

        TIMOTHÉE CHALAMET (MARTY SUPREME)
        GEORGE CLOONEY (JAY KELLY)
        LEONARDO DICAPRIO (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
        ETHAN HAWKE (BLUE MOON)
        LEE BYUNG-HUN (NO OTHER CHOICE)
        JESSE PLEMONS (BUGONIA)

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU

        EMILY BLUNT (THE SMASHING MACHINE)
        ELLE FANNING (SENTIMENTAL VALUE)
        ARIANA GRANDE (WICKED: FOR GOOD)
        INGA IBSDOTTER LILLEAAS (SENTIMENTAL VALUE)
        AMY MADIGAN (WEAPONS)
        TEYANA TAYLOR (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)

        Sean Penn
        Sean Penn

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

        BENICIO DEL TORO (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
        JACOB ELORDI (FRANKENSTEIN)
        PAUL MESCAL (HAMNET)
        SEAN PENN (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
        ADAM SANDLER (JAY KELLY)
        STELLAN SKARSGÅRD (SENTIMENTAL VALUE)

        Frankenstein
        Frankenstein

        EN İYİ YÖNETMEN

        PAUL THOMAS ANDERSON (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
        RYAN COOGLER (SINNERS)
        GUILLERMO DEL TORO (FRANKENSTEIN)
        JAFAR PANAHI (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
        JOACHIM TRIER (SENTIMENTAL VALUE)
        CHLOÉ ZHAO (HAMNET)

        EN İYİ SENARYO

        PAUL THOMAS ANDERSON (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
        RONALD BRONSTEIN, JOSH SAFDIE (MARTY SUPREME)
        RYAN COOGLER (SINNERS)
        JAFAR PANAHI (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
        ESKIL VOGT, JOACHIM TRIER (SENTIMENTAL VALUE)
        CHLOÉ ZHAO, MAGGIE O’FARRELL (HAMNET)

        Hamnet
        Hamnet

        EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

        ALEXANDRE DESPLAT (FRANKENSTEIN)
        LUDWIG GÖRANSSON (SINNERS)
        JONNY GREENWOOD (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
        KANGDING RAY (SIRĀT)
        MAX RICHTER (HAMNET)
        HANS ZIMMER (F1)

        EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

        “DREAM AS ONE” – AVATAR: FIRE AND ASH
        “GOLDEN” – KPOP DEMON HUNTERS
        “I LIED TO YOU” – SINNERS
        “NO PLACE LIKE HOME” – WICKED: FOR GOOD
        “THE GIRL IN THE BUBBLE” – WICKED: FOR GOOD
        “TRAIN DREAMS” – TRAIN DREAMS

        DİZİ KATEGORİSİ İÇİN ALTIN KÜRE ADAYLARI ŞÖYLE:

        EN İYİ DİZİ – DRAM

        THE DIPLOMAT (Netflix)
        THE PITT (HBO Max)
        PLURIBUS (Apple TV)
        SEVERANCE (Apple TV)
        SLOW HORSES (Apple TV)
        THE WHITE LOTUS (HBO Max)

        EN İYİ DİZİ – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

        ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
        THE BEAR (FX on Hulu)
        HACKS (HBO Max)
        NOBODY WANTS THIS (Netflix)
        ONLY MURDERS IN THE BUILDING (Hulu)
        THE STUDIO (Apple TV)

        Adolescence
        Adolescence

        EN İYİ MİNİ DİZİ / ANTOLOJİ / TV İÇİN YAPILMIŞ FİLM

        ADOLESCENCE (Netflix)
        ALL HER FAULT (Peacock)
        THE BEAST IN ME (Netflix)
        BLACK MIRROR (Netflix)
        DYING FOR SEX (FX on Hulu)
        THE GIRLFRIEND (Prime Video)

        EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAM

        KATHY BATES (MATLOCK)
        BRITT LOWER (SEVERANCE)
        HELEN MIRREN (MOBLAND)
        BELLA RAMSEY (THE LAST OF US)
        KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
        RHEA SEEHORN (PLURIBUS)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAM

        STERLING K. BROWN (PARADISE)
        DIEGO LUNA (ANDOR)
        GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
        MARK RUFFALO (TASK)
        ADAM SCOTT (SEVERANCE)
        NOAH WYLE (THE PITT)

        Severance
        Severance

        EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

        KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
        AYO EDEBIRI (THE BEAR)
        SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
        NATASHA LYONNE (POKER FACE)
        JENNA ORTEGA (WEDNESDAY)
        JEAN SMART (HACKS)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

        ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
        STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
        GLEN POWELL (CHAD POWERS)
        SETH ROGEN (THE STUDIO)
        MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
        JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)

        Only Murders in the Building
        Only Murders in the Building

        MİNİ DİZİ / TV FİLMİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU

        CLAIRE DANES (THE BEAST IN ME)
        RASHIDA JONES (BLACK MIRROR)
        AMANDA SEYFRIED (LONG BRIGHT RIVER)
        SARAH SNOOK (ALL HER FAULT)
        MICHELLE WILLIAMS (DYING FOR SEX)
        ROBIN WRIGHT (THE GIRLFRIEND)

        MİNİ DİZİ / TV FİLMİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

        JACOB ELORDI (THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH)
        PAUL GIAMATTI (BLACK MIRROR)
        STEPHEN GRAHAM (ADOLESCENCE)
        CHARLIE HUNNAM (MONSTER: THE ED GEIN STORY)
        JUDE LAW (BLACK RABBIT)
        MATTHEW RHYS (THE BEAST IN ME)

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU

        CARRIE COON (THE WHITE LOTUS)
        ERIN DOHERTY (ADOLESCENCE)
        HANNAH EINBINDER (HACKS)
        CATHERINE O’HARA (THE STUDIO)
        PARKER POSEY (THE WHITE LOTUS)
        AIMEE LOU WOOD (THE WHITE LOTUS)

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

        OWEN COOPER (ADOLESCENCE)
        BILLY CRUDUP (THE MORNING SHOW)
        WALTON GOGGINS (THE WHITE LOTUS)
        JASON ISAACS (THE WHITE LOTUS)
        TRAMELL TILLMAN (SEVERANCE)
        ASHLEY WALTERS (ADOLESCENCE)

        EN İYİ STAND-UP GÖSTERİSİ (TV)

        BILL MAHER – Is Anyone Else Seeing This?
        BRETT GOLDSTEIN – The Second Best Night of Your Life
        KEVIN HART – Acting My Age
        KUMAIL NANJIANI – Night Thoughts
        RICKY GERVAIS – Mortality
        SARAH SILVERMAN – Postmortem

        EN İYİ PODCAST

        ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPARD
        CALL HER DADDY
        GOOD HANG WITH AMY POEHLER
        THE MEL ROBBINS PODCAST
        SMARTLESS
        UP FIRST (NPR)

        #Altın Küre adayları
        #altın küre
        #Golden Globe
        #2026 altın küre
