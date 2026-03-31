TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı netleşti. 5 Ocak’ta duyurulan rakamlar doğrultusunda kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardım ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemde de artışa gidildi. Son 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklileri için yüzde 18,60 oranındaki zam kesinleşirken, bu artış yalnızca maaşlarla sınırlı kalmayıp sosyal yardımlar ve çeşitli ödemelerde de doğrudan etkisini gösterecek. Peki, maaşlar da son durum ne? İşte detaylar...