Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 65 yaş maaşlarında son durum ne? Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

        Dul ve yetim aylıklarında son durum ne? 65 yaş maaşı ne kadar?

        Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren dul, yetim ve 65 yaş maaşlarında son rakamlar belli oldu. 2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılan artış, sosyal destek ödemelerinin de güncellenmesini sağladı. Peki, dul ve yetim maaşlarında son durum ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı netleşti. 5 Ocak’ta duyurulan rakamlar doğrultusunda kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardım ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemde de artışa gidildi. Son 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklileri için yüzde 18,60 oranındaki zam kesinleşirken, bu artış yalnızca maaşlarla sınırlı kalmayıp sosyal yardımlar ve çeşitli ödemelerde de doğrudan etkisini gösterecek. Peki, maaşlar da son durum ne? İşte detaylar...

        2

        DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, dul, yetim ve 65 yaş aylıklarıa yapılan zamlar ve son rakamlar netleşti.

        Dul Maaşı:

        Temmuz 2025 Maaşı: 8.440 TL

        Ocak 2026 Zam Oranı: Yüzde 12,19

        2026 Ocak Zamlı Dul Maaşı: 9.468 TL

        Yetim Maaşı:

        Temmuz 2025 Maaşı: 4.220 TL

        Ocak 2026 Zam Oranı: Yüzde 12,19

        2026 Ocak Zamlı Yetim Maaşı: 4.734 TL

        3

        65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) kapsamında yapılan son zamlara göre, 5 bin 388 TL olan 65 yaş aylığı 6 bin 390 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
