Dul ve yetim aylıklarında son durum ne? 65 yaş maaşı ne kadar?
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren dul, yetim ve 65 yaş maaşlarında son rakamlar belli oldu. 2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılan artış, sosyal destek ödemelerinin de güncellenmesini sağladı. Peki, dul ve yetim maaşlarında son durum ne? İşte detaylar...
TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı netleşti. 5 Ocak’ta duyurulan rakamlar doğrultusunda kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardım ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemde de artışa gidildi. Son 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklileri için yüzde 18,60 oranındaki zam kesinleşirken, bu artış yalnızca maaşlarla sınırlı kalmayıp sosyal yardımlar ve çeşitli ödemelerde de doğrudan etkisini gösterecek. Peki, maaşlar da son durum ne? İşte detaylar...
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, dul, yetim ve 65 yaş aylıklarıa yapılan zamlar ve son rakamlar netleşti.
Dul Maaşı:
Temmuz 2025 Maaşı: 8.440 TL
Ocak 2026 Zam Oranı: Yüzde 12,19
2026 Ocak Zamlı Dul Maaşı: 9.468 TL
Yetim Maaşı:
Temmuz 2025 Maaşı: 4.220 TL
Ocak 2026 Zam Oranı: Yüzde 12,19
2026 Ocak Zamlı Yetim Maaşı: 4.734 TL
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) kapsamında yapılan son zamlara göre, 5 bin 388 TL olan 65 yaş aylığı 6 bin 390 TL oldu.