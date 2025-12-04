ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şu ana kadar 42 ülke katılmayı garantiledi. A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçmesi durumunda Dünya Kupası'nda 4. torbadan katılacak. Peki, "Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...