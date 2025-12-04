Habertürk
        Haberler Bilgi Spor 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli takımın muhtemel rakipleri

        Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte milli takımın muhtemel rakipleri

        2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi için geri sayım başladı. ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek kura çekiminde play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, "Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" İşte Dünya Kupası kura çekimi tarihi ve saati...

        Giriş: 04.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:51
        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şu ana kadar 42 ülke katılmayı garantiledi. A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçmesi durumunda Dünya Kupası'nda 4. torbadan katılacak. Peki, "Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

        DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOPLAMDA 48 ÜLKE KATILACAK

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

        Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

        İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

        TÜRKİYE HANGİ TORBADA, MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

        Birinci torba:

        Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

        İkinci Torba:

        Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

        Üçüncü torba:

        Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

        Dördüncü torba:

        Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

