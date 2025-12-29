2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "2025 yılı" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, "2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları her zamanki kararlılıkla devam etti" dedi