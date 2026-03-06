2026 Fitre bedeli: Fitre parası ne kadar? Fitre kimlere, ne zaman verilir?
Mübarek Ramazan ayı yurt genelinde tüm hızıyla yaşanmaya devam ediyor. Ramazan Bayramına geri sayım sürerken, bu yılın Fitre bedeli merak ediliyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre, muhtaçların bayramı huzur içinde geçirmesine katkı sağlamak ve Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak için verilir. Peki, 2026 Fitre parası ne kadar, Fitre ne zaman, kimlere verilmeli? İşte tüm ayrıntılar...
2026 yılı Ramazan ayının ortalarına gelinirken Fitre bedeli araştırmaları hız kazandı. İslam dininde fitre, hem paylaşma hem de dayanışma amacıyla vacip kılınmıştır ve maddi durumu uygun olan her Müslümandan istenir. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tutarlar üzerinden hesaplanır ve bu miktar, kişinin kendi veya ailesi için belirlenen günlük temel gıda ihtiyaçlarına göre belirlenir. Peki, 2026 Fitre bedeli ne kadar, kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte tüm detaylar haberimizde...
FİTRE BEDELİ NEDİR?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan bayramına ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslüman’ın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü verilmesi vacip olmakla birlikte, bayramdan önce de verilmesi mümkündür ve daha faziletlidir. Özellikle bayram namazından önce fitreyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak gerekir. Bayram günü veya bayram sırasında da fitre verilebilir; ancak bayramdan sonrasına bırakılması mekruhtur. Yani en doğru ve önerilen zaman, bayram namazından önceki dönemdir.
FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.