        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 GSS prim tutarı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? 2026 asgari ücretin yüzde kaçı GSS olarak uygulanacak?

        2026 Genel Sağlık Sigortası primi yüzde kaç artacak, kaç TL'ye yükselecek?

        Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından 2026 yılında geçerli olacak 2026 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı da merak ediliyor. Yeni yılda, yüzde 154 artacağı belirtilen GSS prim tutarı açıklandı. İşte, 2026 zamlı GSS prim tutarı

        Giriş: 25.12.2025 - 07:35 Güncelleme: 25.12.2025 - 07:35
        2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 oranında artırılarak, 28 bin 75 TL'ye yükseldi. Belirlenen yeni rakamla beraber, Genel Sağlık Sigortası primi de arttı. Bu zaman dek asgari ücretin yüzde 3'ü olarak uygulanan prim, yeni yıl itibarıyla yüzde 6'ya çıkacak. Peki, 2026 GSS prim borcu kaç TL'ye çıkacak?

        2026 GSS PRİMİ YÜZDE KAÇ OLACAK?

        GSS prim tutarı 2025 yılında aylık 780,16 TL olarak uygulandı. GSS primi uzun süredir asgari ücretin yüzde 3’ü olarak uygulanıyordu. Gelecek yıldan itibaren asgari ücretin yüzde 6’sına çıkartılacak. Böylece yeni yıldan itibaren aylık GSS prim tutarı 2025’e göre yüzde 154 oranında artarak 1.981,80 TL’ye çıkacak.

        KİMLERİN GSS PRİMİNİ KENDİ ÖDEMESİ GEREKİYOR?

        Sigortalı bir işte çalışmayan veya anne baba ya da eşi tarafından bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin GSS primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
