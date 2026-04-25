2026 HMGS takvimi: HMGS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
HMGS sonuçları için geri sayım başladı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 18 farklı ilde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlanıyor. 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı kanun kapsamında uygulamaya alınan bu sınav, hâkimlik adaylığına başvurmak ve avukatlık ya da noterlik stajına başlayabilmek için bir ön eleme niteliği taşıyor. Değerlendirme sonucunda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Peki HMGS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
HMGS sonuçlarının 21 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İnternet üzerinden yayımlanan bu bilgiler, resmi tebligat niteliği taşıyacak.