2026 HMGS takvimi: HMGS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        HMGS sonuçları için geri sayım başladı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 18 farklı ilde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlanıyor. 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı kanun kapsamında uygulamaya alınan bu sınav, hâkimlik adaylığına başvurmak ve avukatlık ya da noterlik stajına başlayabilmek için bir ön eleme niteliği taşıyor. Değerlendirme sonucunda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Peki HMGS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 23:52 Güncelleme:
        1

        HMGS sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 18 ilde kurulan sınav merkezlerinde yapılan oturumlarla tamamlanmış durumda. 24 Ekim 2019’da yürürlüğe giren 7188 sayılı yasa ile hayata geçirilen bu uygulama, hâkimlik sınavına katılmak ile avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek adına bir ön eleme aşaması olarak öne çıkıyor. Sınavda 100 üzerinden en az 70 puan elde eden adaylar başarılı sayılıyor. Peki HMGS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        2

        HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        HMGS sonuçlarının 21 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

        Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İnternet üzerinden yayımlanan bu bilgiler, resmi tebligat niteliği taşıyacak.

        3
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
