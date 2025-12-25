Habertürk
        2026 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeniden değerleme oranına göre yurt dışı telefon kaydı ücreti kaç TL'ye yükseldi?

        2026 IMEI ücreti: Yeniden değerleme oranına göre yurt dışı telefon kaydı ücreti kaç TL'ye yükselecek?

        Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı netleşti ve buna bağlı olarak IMEI kayıt ücretlerinde artış yapıldı. Bu düzenleme kapsamında, yurt dışından getirilen cep telefonları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zamlı tutar üzerinden kayıt altına alınabilecek. Yeni yıl ile birlikte geçerli olacak bu artış sonrası, 2026 IMEI telefon kayıt ücreti kaç TL olarak belirlendi?

        Giriş: 25.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:58
        1

        Ekim ayı enflasyonuyla beraber belirlenen yeniden değerleme oranı ile IMEI kayıt ücretleri de değişti. 1 Ocak 2026 itibarıyla yurt dışından gelen telefonlar zamlı yeni oranla kayıt ettirilebilecek. Peki, 2026 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu?

        2

        2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

        3

        2026 IMEI ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        IMEI ücreti, yeniden değerleme oranına göre artıyor. Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.

        4

        VERGİ VE HARÇ TUTARLARININ ENFLASYONA GÖRE ARTMASI GÜNDEMDE

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

        Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
