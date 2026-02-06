2026 Kış Olimpiyatları bugün başlıyor! 25. Kış Olimpiyatları ne zaman, nereden izlenecek?
25.kez düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları bugün itibarıyla başlıyor. İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde gerçekleşecek olimpiyatın açılış töreni San Siro Stadyumu'nda yapılacak. Binlerce sporcunun farklı kulvarlarda yarışacağı olimpiyat oyunlarının nereden yayınlanacağı merak ediliyor. Peki 2026 Kış Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta başlayacak, nereden izlenecek? İşte tüm detaylar...
Tarihte 3. kez İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları 6 Şubat bugün başlayacak. İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinin ev sahipliği yapacağı 25. Kış Olimpiyat Oyunları için, 4 farklı noktada açılış törenleri düzenlenecek. 2 bin 871 sporcunun katılacağı olimpiyat oyunlarında Türk sporcular da yarışacak. Bu kapsamda “2026 Kış Olimpiyatları saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan izlenecek?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 KIŞ OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR
İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 25. kez düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları bugün başlayacak. Açılış töreni Milano'daki San Siro Stadyumu'nda yapılacak.
Milano'daki San Siro Stadı'nda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ana etkinliğin yanı sıra Predazzo, Livigno ve Cortina kasabalarında da açılış seremonisi düzenlenecek.
Oyunlarda alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak, kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve bobsled olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.
2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILACAK TÜRK SPORCULAR
Tarihte 3. kez İtalya'da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak.
Türkiye ise kış olimpiyatlarında 8 sporcuyla mücadele edecek.
Kısa kulvar sürat pateni branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcuyla yer alacak.
Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.
Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye, ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.
KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA İZLENECEK?
Kış Olimpiyatları, tüm branşları ve elemeleri kapsamlı bir şekilde Eurosport kanallarından canlı yayınlayacak. Eurosport kanalları, Digiturk, D-Smart ve TV+ gibi platformlar üzerinden izlenebilecek.