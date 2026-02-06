2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILACAK TÜRK SPORCULAR

Tarihte 3. kez İtalya'da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak.

Türkiye ise kış olimpiyatlarında 8 sporcuyla mücadele edecek.

Kısa kulvar sürat pateni branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcuyla yer alacak.

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye, ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.