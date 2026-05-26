2026 Kurban Bayramı’nda Marketler Açık mı? Hangi Marketler Açık, Hangileri Kapalı Olacak? Bayramda Market Çalışma Saatleri

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, bayram süresince marketlerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. “Bayramda marketler açık mı, hangi marketler hizmet verecek?” sorusu özellikle alışveriş planı yapanlar tarafından sıkça gündeme geliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ MARKETLER AÇIK, HANGİ MARKETLER KAPALI OLACAK?

Büyük zincir marketlerin (Migros, BİM, A101, ŞOK gibi) bayramın ikinci gününden itibaren çoğu şubesi normal çalışma düzenine dönmektedir. Ancak ilk gün bazı şubeler kapalı olabilir veya kısaltılmış mesai uygulayabilir. Küçük esnaf ve yerel marketlerin büyük bir kısmı Kurban Bayramı’nın ilk günü kapalı olmayı tercih eder. AVM içindeki marketler ise AVM’nin açılış saatlerine göre hizmet verir.