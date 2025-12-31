Habertürk
        2026 KYK bursu ne kadar olacak? KYK burs/ kredi zammı belli oldu mu, kaç TL?

        2026 KYK bursu zammı: KYK bursu kaç lira olacak?

        Yeni yılda KYK bursunun ne kadar olacağı gündemdeki yerini koruyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise öğrenciler KYK bursuna gelecek zammı merak ediyor. Peki KYK bursu ne kadar olacak, burs zammı belli oldu mu? İşte 2026 KYK burs ve kredi zammı hakkında detaylar haberimizde…

        Giriş: 31.12.2025 - 13:32 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:32
        1

        Yılın son gününe girerken “2026 yılında KYK bursu ne kadar olacak?” sorusu gündemde. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri KYK bursuna gelecek zam oranını araştırıyor. Bu kapsamda “KYK bursu kaç TL olacak, KYK bursu zammı belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde…

        2

        2026 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Aralık günü TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin,
        “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda 2026 yılında KYK bursunun ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        3

        2026 ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        KYK bursu zammı 2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Bu doğrultuda Ocak ayında ödenecek KYK bursu zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

        4

        2025 KYK BURSU NE KADAR?

        KYK bursu miktarı 2025 yılı için:

        - Ön lisans/lisans öğrencileri: Aylık 3.000 TL

        - Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 6.000 TL

        - Doktora öğrencileri: Aylık 9.000 TL olarak ödenmekte.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
