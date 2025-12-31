2026 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Aralık günü TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin,

“Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 2026 yılında KYK bursunun ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.