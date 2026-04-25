2026 MEB İOKBS: Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınav giriş belgesi nereden alınır?
2026 yılı İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrenciler için önemli bir imkan sunan bu sınav, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin eğitimlerine daha güçlü şekilde devam etmelerine katkı sağlıyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınav giriş belgesi nereden alınır? Detaylar haberimizde.
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Öğrencilerin sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden belgelerine erişebilir ve PDF formatında indirebilirler.