        Haberler Bilgi Gündem 2026 MEB karne not ortalaması nasıl hesaplanır, lise, ortaokul ve ilkokul takdir ve teşekkür belgesi için not ortalaması kaç olmalı?

        MEB takdir ve teşekkür belgesi hesaplama: Lise, ortaokul, ilkokul karne not ortalaması nasıl hesaplanır?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin bitimine sayılı günler kala karne heyecanı yaşanıyor. 16 Ocak Cuma günü karnelerini alacak öğrenciler, takdir ve teşekkür belgesi için not ortalama hesaplamasını araştırıyor. Bu kapsamda "Lise, ortaokul ve ilkokul karne notu nasıl hesaplanır, takdir ve teşekkür belgesi için not ortalaması kaç olmalı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Giriş: 14.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:36
        İlköğretim, ortaöğretim ve lise için birinci döneminin sonlarına yaklaşırken karne notu hesaplamaları başladı. Her dönem sonunda verilen teşekkür ve takdir belgeleri, o döneme ait tüm ders notlarının ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Peki, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf karne notu nasıl hesaplanır, lise, ortaokul ve ilkokul takdir ve teşekkür belgesi için şartlar neler? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

        Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

        MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

        Bu doğrultuda öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekiyor.

        KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

        Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

        Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

        Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

        E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleniyor.

        E- OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre, öğrenciler 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak.

        Karnelerin dağıtılmasının ardından hafta sonu tatiliyle birlikte öğrenciler sömestr tatiline girmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
