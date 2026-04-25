MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim alarak askerlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce aday için tercih süreci 24 Nisan itibarıyla tamamlandı. Sürecin sona ermesiyle birlikte adaylar için artık en kritik aşama olan yerleştirme sonuçları bekleyişi başladı. Gözler, sonuçların Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak resmi duyurusuna çevrilmiş durumda. Adaylar, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için açıklanacak ilanı yakından takip ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilecek? Tüm detaylar haberimizde...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki takvim incelendiğinde, sonuçların genellikle tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki ay içinde duyurulduğu görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının son haftalarında açıklanarak adayların erişimine sunulması öngörülüyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca posta ya da farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak. Bu nedenle adayların, gelişmeleri kaçırmamak için ilgili internet adresini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz ediyor.