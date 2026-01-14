Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak ayı sıfır araç kampanyaları: 31 Ocak'a kadar indirimde olan modeller ve kampanya detayları

        Ocak ayı sıfır araç kampanyaları: 31 Ocak'a kadar indirimde olan modeller ve kampanya detayları

        Yılın ilk ayında farklı araba markaları çeşitli ödeme seçeneklerini kapsayan kampanyalar başlattı. Araba almak isteyen vatandaşlar, 31 Ocak'a kadar düşük faizli kredi, takas indirimi, özel fiyatlar gibi esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabilir. İşte, 2026 Ocak sıfır araç kampanyaları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 14.01.2026 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        OPEL

        Opel Corsa

        Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Astra

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Dizel motor seçeneği mevcut

        Opel Frontera Hybrid

        150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Frontera Elektrik

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Mokka

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Opel Grandland Hybrid

        İşletmelere özel: 400 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        2

        OPEL

        Opel Corsa Elektrik

        %100 elektrikli

        300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        GS donanım seviyesi

        Combo / Combo Cargo

        600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Combo Cargo için nakit indirim seçeneği

        Zafira

        450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Nakit indirim seçeneği

        Vivaro Cargo

        Ultimate (5.3 m³): 450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Ultimate XL (6.1 m³): 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Vivaro City Van

        600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Nakit indirim seçeneği

        Movano

        600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Nakit indirim seçeneği

        3

        NISSAN

        Nissan Türkiye, 2026 yılının Ocak ayında tüm ürün gamında %0 faizli satın alma koşulları sunuyor.

        Kampanyalar; binek ve hafif ticari araçlarda bireysel ve ticari müşterilere yönelik nakit alım indirimleri, %0 faizli kredi seçenekleri ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını kapsıyor.

        Nissan Qashqai e-POWER (2. jenerasyon)

        150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Nissan Qashqai Mild Hybrid

        Designpack (sınırlı sayıda): 2.149.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat

        Skypack donanım:

        100.000 TL nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium, Platinum Premium 4WD:

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        4

        NISSAN

        Nissan Juke

        Tekna manuel:

        Bireysel müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

        240.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi

        Tekna DCT:

        Bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

        500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi

        N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium:

        Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

        500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi

        Nissan X-Trail Mild Hybrid

        100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

        Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Yeni Nissan Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi

        KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi

        Veya 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

        KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        Townstar Van EV / Townstar Combi EV

        KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

        5

        CITROËN

        Citroën, 2026 Ocak ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde özel kredi koşulları ve fiyat teklifleri sunuyor.

        Citroën Ë-C3 (tamamen elektrikli, 2025 model)

        250.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën C4 (benzinli)

        2025 model yılı

        150.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 30.000 TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım, 2025 model)

        150.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 30.000 TL nakit indirim

        Citroën C3 Aircross

        300.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën Ë-C3 Aircross (tamamen elektrikli)

        300.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        6

        CITROËN

        Citroën Berlingo Kombi

        600.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën Berlingo Van

        500.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi

        Citroën Spacetourer

        600.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Citroën Jumpy Van (2025 model)

        750.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi

        Citroën Jumper 3.5T (2025 model)

        750.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi

        Citroën Ami

        270.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 40.000 TL nakit indirim

        7

        MERCEDES-BENZ

        Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç alımlarında özel finansman seçenekleri sunuyor.

        Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları

        C 200 4MATIC AMG ve All-Terrain

        3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,70 faiz

        GLC 180 AMG

        3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,85 faiz

        GLC 300 d 4MATIC AMG

        4.000.000 TL, 36 ay vade, %2,90 faiz

        GLC 180 Coupé AMG

        3.000.000 TL, 36 ay vade, %2,60 faiz

        E 180 AMG & Exclusive

        4.000.000 TL, 36 ay vade, %2,85 faiz

        Yeni CLA 350

        Ocak ayına özel fiyat

        1 yıl kasko hediyesi

        İlk bakım hediyesi

        A 200, GLA 200, GLB 200, EQA 250

        Ocak ayına özel fiyatlar (detaylar Mercedes-Benz acentelerinde)

        Perakende indirimi tercih eden müşteriler kampanyalı kredi faiz oranlarından yararlanamıyor; standart oranlı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kredisi kullanılabiliyor.

        8

        Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları

        Vito

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %1,79 faiz

        Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4

        500.000 TL, 10 ay vade, %0 faiz

        Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %2,59 faiz

        Sprinter

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Veya 1.000.000 TL, 36 ay vade, %1,79 faiz

        EQV

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        eSprinter

        1.000.000 TL, 12 ay vade, %0 faiz

        Mercedes-Benz Certified araçlar

        600.000 TL, 5 ay vade, %0 faiz

        2024 model EQV araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.

        Otomobil ve hafif ticari araç satın alımlarında faiz oranları, kredi tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterebilir.

        9

        CHERY

        Chery, Kasım ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyen müşterilere özel cazip satın alma koşulları sunuyor.

        Chery’nin tüm SUV modelleri, 5 yıl veya 150.000 km garanti ile sunuluyor.

        10

        Chery TIGGO8 PRO MAX

        7 kişilik SUV

        2025 model yılı

        Exceptional donanım

        Ticari müşterilere özel: 400.000 TL, 6 ay vade, %0,99 faizli kredi

        TIGGO8 PRO MAX modeli Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor.

        Chery, Kasım ayı boyunca SUV modellerinde kampanyalar sunmaya devam ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Veli değil, suç makinesi!
        Veli değil, suç makinesi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!