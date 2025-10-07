2026 Ocak ayında memur ve emekli yüzde kaç zam alacak? En düşük emekli ve memur aylığı ne kadar olacak?
Yılın ikinci ekonomik tablosu şekillenmeye devam ediyor. Son olarak, Eylül ayı enflasyonu beklentilerin çok üzerine çıkarak yüzde 3,23 olarak gerçekleşti ve böylece 16 ay sonra ilk kez enflasyonun yükseldiği görüldü. Şimdi bu artışın enflasyon farkı olarak memur ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, beklenen enflasyon hedefi gerçekleşirse 2026 Ocak ayında memur ve emekliler yüzde kaç zam alacak?
Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısına dair göstergeler netleşiyor. Açıklanan verilere göre Eylül ayında enflasyon, beklentilerin oldukça üzerinde çıkarak yüzde 3,23 oldu. Böylece 16 aylık düşüş eğilimi sona erdi ve enflasyonda yeniden yükseliş kaydedildi. Öte yandan, Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü. Peki, tüm bu veriler eşliğinde 2026 Ocak ayı memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelmesi bekleniyor?
16 AY SONRA ENFLASYON YÜKSELDİ
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde eylül ayında enflasyon yüzde 2,04 öngörüldü. Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise eylül ayında enflasyon yüzde 2,47 tahmin edildi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyonu, beklentilerin çok üzerine çıkarak yüzde 3,23 olarak gerçekleşti.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 26-90 ARALIĞINDA
Merkez Bankasının Üçüncü Enflasyon Raporunda 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü.
2026 OCAK AYINDA SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 11,42 oranında artacak.
2026 OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki yüzde 6,11 oranındaki fark yansıtılacak.
Ardından 2026 yılı Ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 17,79 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Böylece en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye çıkarken; en düşük memur emekli maaşı aylığı 22.670 TL olacak.
2026 OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
En düşük emekli aylığına 2025 yılında Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, Temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.
2025 yılı enflasyonu yüzde 30 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak Ocak ayında 18.809 TL’ye çıkartılması bekleniyor.
EMEKLİ MEMUR İLE SSK VE BAĞ-KUR’LU ARASINDA 6,37 PUAN FARK
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam Ocak ayında yüzde 11,42’de kalacağı için emekli memurlar ile aralarında 6,37 puan zam farkı olacak.
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında 6 puandan fazla fark ortaya çıkacak. Enflasyon yüzde 30’un üzerine çıktıkça fark daha da artacak. Emekli aylıkları arasındaki fark yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda 6,42, yüzde 32 olduğunda 6,46, yüzde 35 olduğunda ise 6,61 puana ulaşacak.
2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.
EMEKLİ İLE MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI: OCAK 2026'DA NE OLACAK?
2024 yılı Ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.
İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
Ocak ayında ortaya çıkacak farkın kapatılıp kapatılmayacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.
Haber kaynağı: Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç