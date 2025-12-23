2026 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri
2026 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihi araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya yerleşmek isteyen adaylar KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS sınav tarihi...
2026 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte KPSS sınav tarihi merak ediliyor. Kamu kurumlarında kadroya yerleşmek isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, çalışmalarını KPSS sınav takvimine göre planlıyor. Peki KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2026 KPSS hakkında tüm detaylar haberimizde...
ÖSYM SINAV TAKVİMİNE GÖRE 2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
14 Kasım’da yayımlanan 2026 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınav tarihleri belli oldu.
- KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür) sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü,
- KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde,
- KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü,
- KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü,
- KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
2026 KPSS - LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü idrak edilecek.
Adaylar sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 KPSS - ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 KPSS - ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 KPSS - DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.