2026 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte KPSS sınav tarihi merak ediliyor. Kamu kurumlarında kadroya yerleşmek isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, çalışmalarını KPSS sınav takvimine göre planlıyor. Peki KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2026 KPSS hakkında tüm detaylar haberimizde...