Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sınav tarihi: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman?

        2026 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri

        2026 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihi araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya yerleşmek isteyen adaylar KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte KPSS sınav tarihi merak ediliyor. Kamu kurumlarında kadroya yerleşmek isteyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, çalışmalarını KPSS sınav takvimine göre planlıyor. Peki KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2026 KPSS hakkında tüm detaylar haberimizde...

        2

        ÖSYM SINAV TAKVİMİNE GÖRE 2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        14 Kasım’da yayımlanan 2026 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınav tarihleri belli oldu.

        - KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür) sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü,

        - KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde,

        - KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü,

        - KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü,

        - KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        3

        2026 KPSS - LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü idrak edilecek.

        Adaylar sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026 KPSS - ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        2026 KPSS - ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        6

        2026 KPSS - DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"