        Haberler Bilgi Yaşam 2026 ÖSYM sınav takvimine göre YKS tarihi: YKS (TYT, AYT, YDT) başvuru tarihleri ne zaman, sınav ücreti belli oldu mu?

        YKS 2026 ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınav ve başvuru tarihleri

        Lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen adaylar, gelecek yıl üniversite sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu kapsamda "2026 YKS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. 2026 YKS sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İşte 2026 ÖSYM sınav takvimine göre YKS oturumları TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:03
        1

        Hedefledikleri üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, çalışma planlarını YKS sınav tarihine göre şekillendirmek istiyor. Bu doğrultuda 2026 üniversite sınavı tarihi araştırılıyor. Peki YKS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, başvuru ücreti belli oldu mu? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi ile (TYT, AYT, YDT) YKS tarihi...

        2

        2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Üniversiteye girişi sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        3

        2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        Adaylar bu tarihler arasında ÖSYM resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını yapabilecek.

        4

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

        Bu yılın YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu 6 Şubat'ta yayımlanacak. Böylece üniversite sınavı başvuru ücreti belli olacak.

        2025 yılında ise YKS'de her oturum için 450 TL ödenmişti.

        5

        2026 TYT, AYT VE YDT TARİHLERİ

        YKS oturumları;

        TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026’da

        AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026’da gerçekleşecek.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
