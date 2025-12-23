Hedefledikleri üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, çalışma planlarını YKS sınav tarihine göre şekillendirmek istiyor. Bu doğrultuda 2026 üniversite sınavı tarihi araştırılıyor. Peki YKS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, başvuru ücreti belli oldu mu? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi ile (TYT, AYT, YDT) YKS tarihi...