        Haberler Bilgi Gündem 2026 POMEM başvurusu nasıl yapılır, 10 bin polis alımı için kontenjan dağılımı nasıl, başvuru şartlar neler, son başvuru tarihi ne?

        33. dönem POMEM başvuruları devam ediyor: 10 bin polis alımı için kontenjan dağılımı ve başvuru şartları neler?

        Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından 10 bin öğrenci alımı yapılacak. 31 Aralık 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci 20 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen polis adayları, POMEM başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, POMEM başvuruları nasıl yapılır, kadın ve erkek kontenjan dağılımı nasıl? İşte 10 bin polis alımına dair tüm detaylar...

        Giriş: 14.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 14.01.2026 - 13:56
        1

        Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 33. Dönem POMEM giriş sınavı kapsamında lisans ve önlisans mezunu adayların başvuru süreci 31 Aralık 2025 tarihinde başladı. Polis adayları, e-Devlet şifreleri ile https://ais.pa.edu.tr/ web sitesi üzerinden POMEM başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda “10 bin polis alımı kontenjan dağılımı nasıl, POMEM başvuru şartları neler?” soruları gündeme geldi. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        33. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, ön başvurularını 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Başvuru işlemleri, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00’ye kadar https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak tamamlanacak.

        2025 – 2026 POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        10 BİN POLİS ALIMI İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI

        33. Dönem POMEM kapsamında alınacak 10 bin öğrencinin mezuniyet durumu ve cinsiyete göre dağılımı şu şekilde:

        Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın

        Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın

        4

        POMEM TEMEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - T.C. vatandaşı olmak,

        - Lisans mezunu, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        - KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        - Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        - 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        - Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        - Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        - Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        - Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        - Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        - Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
