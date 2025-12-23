2026 Resmi tatiller: Özel sektör ve kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl resmi tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

Ramazan Bayramı arefe hariç bayramın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın hafta sonu ile birleşerek dört günlük bir tatil imkânı sunmasını sağlıyor.

Kurban Bayramı ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerine (Perşembe-Cuma-Cumartesi) denk geliyor.