2026 Resmi tatiller: Özel sektör ve kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl resmi tatili kaç gün olacak?
2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi milli ve dini bayramlara göre önümüzdeki yıl tatil planlarına yön verecek olan çalışanlar, 2026 yılı resmi tatil kaç gün olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2026 resmi tatil günü ve tarihleri
Yeni yıla yaklaşırken 2026 resmi tatil günleri araştırılıyor. Önümüzdeki sene milli ve dini bayram tatil günlerini fırsata çevirip plan yapmak isteyenler, 2026 yılı resmi tatiller takvimine yoğunlaştı. Peki Özel sektör ve kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl resmi tatili kaç gün olacak?
2026'DA TOPLAMDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
2026 yılında resmi tatiller, 28 Ekim’in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak. Tatillerin bir kısmının hafta içine denk gelmesi, özellikle kısa izinlerle uzun tatil planı yapmayı mümkün kılıyor.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan - Bayramı 3.gün
23 Nisan 2026 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba - Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe - Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma - Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi - Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba - Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar - Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026
Ramazan Bayramı arefe hariç bayramın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın hafta sonu ile birleşerek dört günlük bir tatil imkânı sunmasını sağlıyor.
Kurban Bayramı ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerine (Perşembe-Cuma-Cumartesi) denk geliyor.