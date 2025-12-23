Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 Resmi tatiller: Özel sektör ve kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl resmi tatili kaç gün olacak?

        2026 Resmi tatiller: Özel sektör ve kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl resmi tatili kaç gün olacak?

        2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi milli ve dini bayramlara göre önümüzdeki yıl tatil planlarına yön verecek olan çalışanlar, 2026 yılı resmi tatil kaç gün olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2026 resmi tatil günü ve tarihleri

        Giriş: 23.12.2025 - 13:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:23
        1

        Yeni yıla yaklaşırken 2026 resmi tatil günleri araştırılıyor. Önümüzdeki sene milli ve dini bayram tatil günlerini fırsata çevirip plan yapmak isteyenler, 2026 yılı resmi tatiller takvimine yoğunlaştı. Peki Özel sektör ve kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl resmi tatili kaç gün olacak?

        2026'DA TOPLAMDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

        2026 yılında resmi tatiller, 28 Ekim’in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak. Tatillerin bir kısmının hafta içine denk gelmesi, özellikle kısa izinlerle uzun tatil planı yapmayı mümkün kılıyor.

        2

        2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı

        19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arifesi

        20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1.gün

        21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2.gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan - Bayramı 3.gün

        23 Nisan 2026 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2026 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2026 Salı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        27 Mayıs 2026 Çarşamba - Kurban Bayramı 1.gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe - Kurban Bayramı 2.gün

        29 Mayıs 2026 Cuma - Kurban Bayramı 3.gün

        30 Mayıs 2026 Cumartesi - Kurban Bayramı 4.gün

        15 Temmuz 2026 Çarşamba - Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2026 Pazar - Zafer Bayramı

        28 Ekim 2026 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim 2026 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı

        3

        RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

        Ramazan Bayramı arefe hariç bayramın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. İkinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın hafta sonu ile birleşerek dört günlük bir tatil imkânı sunmasını sağlıyor.

        Kurban Bayramı ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerine (Perşembe-Cuma-Cumartesi) denk geliyor.

